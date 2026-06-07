ツアー中のマスコミ取材はナシだったが……5人組アイドルグループ・嵐が5月31日、東京ドームでラストライブツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終日を迎え、約26年8ヵ月に渡る活動に幕を下ろした。グループの“活動終了”にあたってメンバー揃ってメディア出演することはなく、ツアー中もマスコミ各社の取材は受け付けなかった。1999年、旧ジャニーズ事務所（現STARTO ENTERTAINMENT）からファーストシングル『A