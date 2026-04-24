MLB Japanが4月19日、公式Xを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が「50試合連続出塁」の記録更新をした際の動画を公開した。

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敵地でのコロラド・ロッキーズ戦に「1番・DH」で出場した大谷。投稿された動画は、9回2死からライトへのヒットを放ち、出塁記録を「50」に伸ばした瞬間を収めたもの。最終打席での活躍に、米実況席は大興奮。公式Xは、「ドジャースではウィリー・キーラーに並んで球団史上3位タイの記録です」と、100年以上前のレジェンドと並ぶ大谷の快挙を称えた。

【画像】50試合連続出塁の大谷 米大リーグ・大谷 ロッキーズ戦の9回、右前打で出塁したドジャース・大谷（左）。昨季から50試合連続出塁となった＝デンバー（共同）

この投稿には、Xユーザーから「やっぱりさぁスーパースターって実力だけじゃなくて運もあるんだよね」「大谷さんは実力も運も持ってる！」「まだ伸びてるん！？すご」「大谷くん素晴らしい！好きすぎて泣く」「やはりスーパースター異次」「すごいなー、毎年毎年大きなスランプなく成績を出し続けるのは」といった反響が寄せられている。