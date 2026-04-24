ONE OK ROCK、全世界49都市を巡ったワールドツアーのファイナルとなる日本凱旋ツアー開催決定
ONE OK ROCKが、2025年月にリリースしたアルバム『DETOX』を引っ提げて行っているワールドツアーの、ファイナルとなる凱旋ツアー＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 2026＞の開催を発表した。
ワールドツアーでは、南米、北米、日本、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアとを周り、49都市にて54公演のヘッドライナーツアーで66万人を動員。日本凱旋ツアーとなる＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 2026＞は、愛知、福岡、宮城、千葉の計4カ所8公演にわたるアリーナとスタジアムを織り交ぜたツアーになっている。
また、4月17日より順次全世界公開となった映画『ONE OK ROCK 2025 DETOX JAPAN TOUR AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』も現在上映中だ。映画公開を記念し、JAPAN TOURから6曲を収録したライブ音源の配信リリースも4月30日に決定している。
◾️＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 2026＞
特設サイト：https://oneokrock-pf.com/feature/detoxjapantourfinal
2026年8月11日（火）愛知：IGアリーナ
2026年8月12日（水）愛知：IGアリーナ
2026年8月18日（火）福岡：マリンメッセ福岡A館
2026年8月19日（水）福岡：マリンメッセ福岡A館
2026年8月25日（火）宮城：宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年8月26日（水）宮城：宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年9月5日（土）千葉：ZOZOマリンスタジアム
2026年9月6日（日）千葉：ZOZOマリンスタジアム
◾️『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』
出演：ONE OK ROCK
配給：TOHO NEXT
公開日：2026年4月17日（金）
コピーライト：ⓒ 2026, 10969 Inc.
公式HP：oneokrock-cinemas.toho-movie.jp 公式X：@ONEOKROCKcinema
◾️『Live from DETOX JAPAN TOUR 2025』
2026年4月30日（木）0時 リリース
▼収録曲
1.Make It Out Alive (DETOX JAPAN TOUR 2025)
2.NASTY (DETOX JAPAN TOUR 2025)
3.Party’s Over (DETOX JAPAN TOUR 2025)
4.Renegades (DETOX JAPAN TOUR 2025)
5.Delusion:All (DETOX JAPAN TOUR 2025)
6.The Pilot
関連リンク
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