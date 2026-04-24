上原さくら、処方された1錠800円超えの片頭痛新薬「それにしても驚くわ」

タレントの上原さくらが22日に自身のアメブロを更新。片頭痛の治療のため病院を訪れ、高額な新薬を処方されたことを明かした。

この日、上原は病院を訪れたことを報告し、これまでの片頭痛治療薬「エムガルティ」の治療費をについて「続けることになってしまったので、お会計はまたこのような高額になっております」と会計金額が表示された写真とともに説明。「でもエムガルティがなければ日常生活ままならないので 頭が痛くない日は頑張って働こう」とつづった。

また「片頭痛治療最先端の薬を処方してもらいました」と、新たに「ナルティーク」という薬を処方されたことを写真とともに紹介。「これ、まず驚いちゃったのが1錠800円超え！！新薬だから仕方ないのですが、それにしても驚くわ」と高額な薬価に驚いた様子を見せた。

一方で、この新薬について「もしこの薬で片頭痛がピタリと治るのなら、これまでのトリプタンからナルティークに切り替えるのも良いみたいです」と期待した様子でコメント。「既存の物よりもかなり副作用が少ないんだって」と利点も説明した。

最後に「今日は回鍋肉のリクエスト貰ってるからラクだわ だってクックドゥ使うもん！！」と夕食の予定を明かし、ブログを締めくくった。