児童手当に上乗せで「2万円」もらえると聞いていたのにまだ振り込まれない…受け取るには何か手続きが必要なんでしょうか？

児童手当に「2万円」が上乗せされる「物価高対応子育て応援手当」の仕組み

子育て世帯の家計を支える大きな味方である児童手当ですが、「子ども1人あたり2万円が上乗せされる」というニュースを聞いて、通帳を確認した方も多いのではないでしょうか。この2万円の正体は、国が物価高騰の影響を強く受けている子育て世帯を支援するために実施している「物価高対応子育て応援手当」です。

この手当は、通常の児童手当とは別に、子ども1人につき2万円を一度限りで支給するものです。こども家庭庁によると児童手当支給対象児童（令和7年9月30日時点）を養育する父母等が対象となります。

なお、所得制限は設けられておらず、原則児童手当を受給していれば対象となります。



「いつ振り込まれる？」自治体で異なる支給時期

「2万円がまだ振り込まれない」と不安を感じる最大の原因は、「支給時期が自治体によってバラバラである」という点にあります。

例えば、神奈川県横浜市では3月10日から順次振り込みを開始するスケジュールです。一方、東京都品川区のように、2月上旬から早期に支給を開始している地域もあります。振込時期は自治体ごとに異なり、6月頃までを予定しているケースもあるため、4月時点で未入金となっている家庭も一定数あると考えられます。

自治体からは事前に、支給を知らせるはがきが届くこともあるようですが、まずはお住まいの市区町村の公式サイトなどで、振り込み予定日を確認しましょう。



自分は「申請不要」の対象？ 手続きが必要になるケースと注意点

今回の「物価高対応子育て応援手当」は、原則として「プッシュ型（申請不要）」で支給されます。すでに自治体から児童手当を受け取っている世帯であれば、特段の手続きをせずとも、児童手当の振込口座に自動的に2万円が振り込まれます。

しかし、こども家庭庁によると、以下のようなケースに当てはまる場合は申請が必要です。



（1）勤務先から児童手当を受給している公務員（所属庁へ要確認）

（2）令和7年10月1日から令和8年3月31日までに子どもが生まれた場合

（3）書類不足などで児童手当を受給していない方

自分が該当するかどうか、自治体のホームページなどで手続きの有無を必ずチェックしましょう。



振り込みがないときに確認すべきポイントと2万円の賢い活用方法

児童手当に上乗せされる2万円の手当について、振り込みがない場合にまず確認すべきは「自治体の支給スケジュール」です。住んでいる自治体の振り込み予定日がいつに設定されているか、また引っ越しをして以前の住所の自治体から振込通知が来ていないかも重要な確認ポイントです。

この2万円という金額は、子どもの教育費や部活動の備品、あるいは高騰する食費の補てんなど、使い道は自由です。特に新学期を迎える時期の支給となるため、学用品の買い替えなどに充てる家庭も多いでしょう。不明な点があれば、お住まいの市区町村へ電話などで問い合わせましょう。



出典

こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当

こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当にかかるよくあるお問い合わせ

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー