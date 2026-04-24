渡辺美奈代、頂き物筍を“全部使い切る”手料理公開
歌手でタレントの渡辺美奈代が22日、オフィシャルブログを立て続けに更新。頂き物の筍を使い切る手料理を公開し、反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、「今日は」と題してブログを更新すると、「今日は小松菜を使って作り置き？夕飯の一品にしたい思いますが」とつづりつつ、「その前にお部屋の模様替えしちゃいます」と日常の様子も明かした。
続けて「夕食の準備」と題したブログでは、「夕食の準備を始めまーす」と報告。「頂き物の筍 今日で全て使いきります」と食材について紹介し、焼き目のついた手羽元と筍を炒める調理中の様子も公開。
その後、「出来上がり」と題してブログを更新し、「今夜の一品は 手羽元、筍、小松菜のオイスターソース炒め」と完成した料理を披露。こんがりと焼き上げた手羽元に筍と小松菜を合わせた彩り豊かな一品が写真とともに公開され、食欲をそそる仕上がりとなっている。
これらの投稿にファンから「美奈代さんのお料理楽しみ」「筍料理のレパートリーがすごい」「１つも無駄にしないで工夫して食べきるなんて素晴らしい」「お料理のレパートリーが すごーい」「オイスターソース炒めビールに合いそう」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
続けて「夕食の準備」と題したブログでは、「夕食の準備を始めまーす」と報告。「頂き物の筍 今日で全て使いきります」と食材について紹介し、焼き目のついた手羽元と筍を炒める調理中の様子も公開。
その後、「出来上がり」と題してブログを更新し、「今夜の一品は 手羽元、筍、小松菜のオイスターソース炒め」と完成した料理を披露。こんがりと焼き上げた手羽元に筍と小松菜を合わせた彩り豊かな一品が写真とともに公開され、食欲をそそる仕上がりとなっている。
これらの投稿にファンから「美奈代さんのお料理楽しみ」「筍料理のレパートリーがすごい」「１つも無駄にしないで工夫して食べきるなんて素晴らしい」「お料理のレパートリーが すごーい」「オイスターソース炒めビールに合いそう」などの声が寄せられている。