あさが、しんじのスマートな振る舞いとまさかつの自己中心的な態度を比較し、しんじに惹かれる様子を見せた。

【映像】ミス東大美女の麗しい水着姿（サウナデートでの様子）

4月23日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

個別インタビューにおいて、サウナデートをしたあさはしんじとまさかつの振る舞いを比較。あさは「まさかつさんは、筋肉筋肉って感じで。『俺の筋肉！』って感じが強いなっていう印象だったんですよ。サウナから出てガウンを羽織る時も、扉を開けるでも、しんじさんがやってくださるんですけど、まさかつさんはもう自分のことだけっていう場面が多々あった」と回想。

スマートにエスコートをこなすしんじに対し、自分のことで精一杯なまさかつの姿を見て、「しんじさんの方がいいなって。3人でデートしたからこそわかった面もちょっとありました」と、しんじへの好感度が高まったことを明かした。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。