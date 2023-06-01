敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場し、5試合連発となる10号2ランを放った。24試合で早くも2ケタ本塁打。MLB屈指の強打者を上回る衝撃の成績に、ファンも驚きを隠せない。

7回の第4打席。村上が敵地を騒然とさせた。中越えへ飛距離451フィート（約137.5メートル）の特大の一発。5戦連発の10号は、ヨルダン・アルバレス（アストロズ）の11本に次ぎ、両リーグ通じて2位につけている。

メジャー屈指の強打者、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）が9本。まだ4月とはいえ、ジャッジ超えの好成績にX上のファンも衝撃を受けている。

「あのアーロン・ジャッジと張り合える選手が大谷以外にもいるってほんと凄いな…やれるとは思ってたけどここまでとは村上…」

「ジャッジより上に居てるの凄ない？」

「村上とジャッジがホームラン数で争ってるのちょっと本気泣きしそうなくらい嬉しいかもしれん」

「村上ジャッジ超えてて単独2位すげぇ」

「村上がジャッジよりホームラン打ってんの凄いわ」

「村上という日本人の名前とジャッジが並んで出てくるようになるとは、なんか凄いことが起こってるな」

村上は5回の第3打席に中前打、9回の第5打席は右前打とし、5打数3安打。打率を.256に上げた。チームは7-11で敗れた。



（THE ANSWER編集部）