全長4.6m級のフレンチ・ワゴンに注目集まる！

プジョーは、しなやかな乗り味と洗練されたデザインを両立するモデルを数多く送り出してきた、世界最古の量産自動車ブランドのひとつです。

その中核を担うCセグメントワゴンが「308 SW」です。ハッチバックの「308」をベースに、積載性と居住性を高めたモデルとしてラインナップされています。

【画像】超カッコイイ！ これが“スバル・レヴォーグ”より小さい「ステーションワゴン」です！ 画像で見る（29枚）

車名の「308」は、プジョーの伝統的な3桁数字ネーミングを継承する存在です。2012年以降、主力モデルの末尾数字は「8」で固定され、世代交代しても308の名が受け継がれる特別なモデルとなりました。

初代308 SWは2007年に欧州で公開され、日本には2008年に導入。スタイリッシュさと実用性を兼ね備えた欧州ワゴンとして支持を集めました。

現行型となる第3世代は2021年に欧州で登場し、日本では2022年4月に発売されています。新しい紋章型ライオンエンブレムを初採用した量産モデルとしても話題となりました。

エクステリアは、鋭いLEDライトや彫刻的なボディラインが特徴です。インテリアには独自の「i-Cockpit」を採用し、小径ステアリング越しにメーターを見る先進的なレイアウトとしています。

ボディサイズは全長4655mm×全幅1850mm×全高1485mmです。スバル「レヴォーグ」（全長4755mm）より100mm短く、全長4.6メートル級の扱いやすいサイズ感が魅力です。一方で全幅は1850mmとワイドで、存在感もしっかり確保しています。

荷室容量は通常時548リットル、後席格納時は最大1574リットルを確保。見た目だけでなく、ワゴンとしての使い勝手もしっかり備えています。

そんな308 SWですが、日本ではラインナップに変化が見られます。従来の純ガソリン車やディーゼル車が公式サイトから姿を消し、2026年4月時点ではPHEVモデルのみの掲載となっています。

現行日本仕様の「308 SW GT Plug-in Hybrid」は、1.6リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンとモーターを組み合わせ、システム最高出力225馬力・最大トルク360Nmを発揮します。

街中では静かなEV走行、高速道路や長距離ではハイブリッドの安心感もあり、日常使いから旅行まで幅広く対応できるパワートレインです。

さらに欧州では2025年8月にマイナーチェンジを実施。発光するライオンロゴや、新世代の「3本爪」ライトシグネチャーを採用し、ブランド最新デザインへ進化しました。

308 SW GT PLUG-IN HYBRIDの価格（消費税込）は611万5000円からです。

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この308 SWについてSNSでは、「サイズ感いいな」「日常の足として最高」「ちょうどいいワゴン」といった、扱いやすいボディサイズを評価する声が見られました。

また、「フランス車ってやっぱりお洒落」「デザイン素敵」「横から見ても美しい」など、スタイリングへの好意的なコメントも目立ちます。

さらに、「欧州で新型が出ても現行で十分カッコいい」「今のデザインも完成度高い」といった声や、「こういうワゴンもっと増えてほしい」「SUV全盛でもワゴンは魅力的」といった意見も寄せられていました。

電動化とデザイン性、そして実用性を高次元で両立した308 SW。今あらためて注目したいフレンチワゴンといえそうです。