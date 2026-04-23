4月23日、5人組男性アイドルグループ・嵐が新たなグッズの販売を発表した。オンライン限定でぬいぐるみが展開されることが明らかになったが、メンバーの松本潤のみラインナップに含まれていないことが判明し、ファンの間で波紋を広げている。

ぬいぐるみは、各メンバーが選んだ過去ライブのソロ衣装を再現した仕様で、価格は3500円。ファンの思い出が詰まった特別感のあるアイテムとして注目を集めているが、唯一松本のみ制作されていない点に違和感を覚える人が相次いでいる。

X上では、

《意地でも嫌すぎるなにかがあるのかな？》

《MJ節炸裂しててさすが》

《本人の好き嫌い関係あります？ファンが欲してたら作ろうよ》

といったさまざまな声が上がっている。こうした反応が広がる背景について、過去の発言との関連を指摘する声もある。

「旧ジャニーズ時代の2022年9月に実施された『Johnny’s アクスタ Fest』では、デビュー組を含めた多くのタレントがアクリルスタンドを販売しました。当時、活動休止中だった嵐は不参加でしたが、その理由として松本さんの意向があったともささやかれています」（芸能ジャーナリスト）

実際、松本は2022年9月17日に行われたファンクラブ限定の生配信において、「個人的にアクスタは好きじゃない」と率直に語っていたとされる。この発言を踏まえると、今回のぬいぐるみについても同様のスタンスが影響している可能性がある。

「嵐はグループの意思決定において、全員が納得しない限り無理に進めないというスタンスを取ってきました。活動休止の判断もその延長線上にあります。松本さんが難色を示した場合、他のメンバーがそれを尊重する形になったとしても不思議ではありません。この経緯を知るファンの間では理解も広がっていますが、一方で全員分をそろえたかったという思いも強く、複雑な反応につながっているのでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

松本のスタンスについては、一部で“王様気質”のように受け止められている側面もある。

「松本さんは演出面でグループを牽引してきた存在であり、“見せ方”への美学をもっています。そのため、納得できない形での展開を避けたということも考えられます。それはアーティストとしてのこだわりですが、一方で“わがまま”と捉える向きもあり、意見が分かれるところです。ただし、公式の説明がないままでは、マイナスの憶測が広がりかねません。ファンを安心させるためにも、松本さんの口から何らかの説明があったほうがいいかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

5人揃った“完全な形”を求めるファンの声に、グループは今後どのような形で応えるのだろうか。