（新静岡セノバ前から中継 永井 大勝 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（永井 大勝 アナウンサー）

「しずおか献立予報」。このコーナーは、その日、スーパーで聞いた

今お得な食材を値段とともに紹介。さらに、それを使った“簡単レシピ”もお伝えします。今回紹介していただけるのは「田子重西中原店」店長の増田さんです。今回のおすすめの野菜はこちら。「春キャベツ」。





「春キャベツのガリバタステーキ」

（松浦 悠真 気象予報士）もうね、名前に「春」が入ってますから…今まさに旬ですよね。（永井 大勝 アナウンサー）そうなんですよね。この春キャベツなんですけれども、先週に比べて2割ほどお安くなっているということで、先週は出荷量が少なかったと書いてあるんですけども。なぜ出荷量が少なかったと思いますか？松浦さん。（松浦 悠真 気象予報士）ちょっと気温が高すぎたとか…そういうことですか？（永井 大勝 アナウンサー）いや実はですね、雨が多かったり産地の切り替わりなどの影響があって出荷量が少なかったということで。（松浦 悠真 気象予報士）雨の影響だったんですね。（永井 大勝 アナウンサー）そうなんですよ。雨…どうでしたか？（松浦 悠真 気象予報士）確かに3月の後半から4月の前半くらいは結構雨が多かったんですよ。雨の降る日が増えていきましたので、ちょっとそのあたりの影響…もしかしたらあったのかもしれないですね。（永井 大勝 アナウンサー）そんな春キャベツ。ここからは、またゴールデンウィーク、市場がお休みなどの影響もありまして値段が高くなる可能性もあるということで、今のうちにお買い求めするのがおすすめということですね。さあここからはその春キャベツ、23日の販売価格を見ていきましょう。「田子重西中原店」では214円で販売されています。ということで、本当に今まさにお買い得な春キャベツ。ここからは簡単レシピを紹介していきます。ではこちらです。

（松浦 悠真 気象予報士）

ガリバタっていうね響きが最高ですね。



（永井 大勝 アナウンサー）

そうですね。もうやっぱりご飯もね、一緒に食べたくなるなと…ということで、では「春キャベツのガリバタステーキ」、作り方はこちらです。

春キャベツを芯を残したまま4分の1個を半分に切ってください。

中火で両面に焼き色がつくまで焼いてください。

水を加えてふたをして、弱火で2、3分蒸し焼き。そして塩コショウを振って器に盛ってください。

そしてここからは「ガリバタステーキ」です。ガリバタ調味料ですね。

みじん切りにしたニンニク、バター、酒、醤油、コショウを入れて完成です。

さあ簡単に出来上がるこの「ガリバタステーキ」。スタジオにお持ちしました。青山さん、津川さんお召し上がりください。



（スタジオ出演者 試食）



（永井 大勝 アナウンサー）

ぜひ、この「春キャベツのガリバタステーキ」、試してみてください。