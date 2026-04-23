ホンジャマカ恵俊彰（60）が23日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）にMCとして生出演。24日からモバイルバッテリーの機内使用が禁止されることについてコメントした。

モバイルバッテリーの機内使用が24日から禁止されることで、番組ではTBS熊崎風斗アナウンサー（36）が、スタジオを空港ロビーと想定して、息を切らせてトランクを引いてギリギリ搭乗に間に合いそうな乗客の様子を演じた。

熊崎アナは「本当は飛行機に乗る前にスマートフォンの充電をしたかった。それは無理だ。でも、飛行機の中でモバイルバテリーで充電すればいいか」とひとりごとを言う演技。そこに旅行アナリスト鳥海高太朗氏が現れ「熊崎さんダメですよ。モバイルバッテリー、機内では使えなくなったんですよ」と注意した。

この寸劇を見た恵は「素晴らしい演技でしたね、熊崎アナウンサー」と激賞。熊崎アナは「鳥海さんと共演させていただきまして」。恵は「エキストラの方がいらしたじゃないですか」と寸劇に空港内を歩く乗客を演じた3人に触れた。熊崎アナは「新入社員の方です」と説明。恵は「じゃ、お金かかってない」とツッコミ。熊崎アナは「お金掛かってません。5人でやらせていただきました」と話した。

4月24日から航空機内でのモバイルバッテリーの使用（スマホへの充電・バッテリー自体の充電）が全面的に禁止となる。持ち込みは1人2個までで、合計160Wh以下に制限される。機内での使用はできないが、手荷物として機内に持ち込むことはできることになっている。