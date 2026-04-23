保護用の靴を履いてお散歩を楽しんでいたというシーズーさん。通りすがりに、工事現場の人たちが小声で…『ヒソヒソ話の内容』が可愛すぎると話題になっているのです。

思わず納得してしまうこと間違いなし…？微笑ましい光景は記事執筆時点で15万回を超えて表示されており、多くの絶賛の声が寄せられることとなりました。

【写真：工事現場の前を通った犬→作業員が『ひつじのショーン…』とつぶやいて…思わず納得する光景】

靴を履いて散歩する犬→工事現場の人たちが小声で…

Xアカウント『@tanuki20200215』に投稿されたのは、シーズー「たぬきち」くんのお姿。

この日も、飼い主さんと共にお散歩を楽しまれていたのだそう。素敵なスカイブルーのお洋服に黒のカッコいいシューズを履いたスタイルでお散歩をしていたというたぬきちくん。

『ヒソヒソ話の内容』が話題に

すると、偶然通りかかった工事現場にいた職人さんたちが『コソコソ話』をしているのが聞こえてきたというのです。

『ひつじのショーン…』世界的に人気なアニメーションである『ひつじのショーン』にそっくりだと言われたというたぬきちくん。

もこもこでふわふわなボディ、シューズによって真っ黒で細くなったおみ足…。言われてみれば、納得せざるを得ない的確な例えに思わずにっこり。

心なしか不満げ、納得していないかのようにみえるたぬきちくんの表情も相まって、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「工事現場の人たちの感性も素敵ですね」「なんとなくわかるｗ」「正面から見て納得したｗ」「納得しちゃった」「かわいいよー」などのコメントが寄せられています。

小型犬…！？もふもふボディが素敵な男の子

ちょっぴり（？）大きく立派に成長されたたぬきちくんは、表情豊かで甘えん坊な男の子。そのもふもふボディは『小型犬』の概念をぶち壊していくもので、あまりにも魅力的。

飼い主さんに溺愛されながら、マイペースにのびのびと幸せに暮らすたぬきちくんの日常は日々多くのユーザーにシーズーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@tanuki20200215」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。