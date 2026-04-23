工事現場の前を通った犬→作業員が『ひつじのショーン…』とつぶやいて…思わず納得する光景が15万表示「なんとなくわかるｗｗ」「感性が素敵」
保護用の靴を履いてお散歩を楽しんでいたというシーズーさん。通りすがりに、工事現場の人たちが小声で…『ヒソヒソ話の内容』が可愛すぎると話題になっているのです。
思わず納得してしまうこと間違いなし…？微笑ましい光景は記事執筆時点で15万回を超えて表示されており、多くの絶賛の声が寄せられることとなりました。
【写真：工事現場の前を通った犬→作業員が『ひつじのショーン…』とつぶやいて…思わず納得する光景】
靴を履いて散歩する犬→工事現場の人たちが小声で…
Xアカウント『@tanuki20200215』に投稿されたのは、シーズー「たぬきち」くんのお姿。
この日も、飼い主さんと共にお散歩を楽しまれていたのだそう。素敵なスカイブルーのお洋服に黒のカッコいいシューズを履いたスタイルでお散歩をしていたというたぬきちくん。
『ヒソヒソ話の内容』が話題に
すると、偶然通りかかった工事現場にいた職人さんたちが『コソコソ話』をしているのが聞こえてきたというのです。
『ひつじのショーン…』世界的に人気なアニメーションである『ひつじのショーン』にそっくりだと言われたというたぬきちくん。
もこもこでふわふわなボディ、シューズによって真っ黒で細くなったおみ足…。言われてみれば、納得せざるを得ない的確な例えに思わずにっこり。
心なしか不満げ、納得していないかのようにみえるたぬきちくんの表情も相まって、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。
この投稿には「工事現場の人たちの感性も素敵ですね」「なんとなくわかるｗ」「正面から見て納得したｗ」「納得しちゃった」「かわいいよー」などのコメントが寄せられています。
小型犬…！？もふもふボディが素敵な男の子
ちょっぴり（？）大きく立派に成長されたたぬきちくんは、表情豊かで甘えん坊な男の子。そのもふもふボディは『小型犬』の概念をぶち壊していくもので、あまりにも魅力的。
飼い主さんに溺愛されながら、マイペースにのびのびと幸せに暮らすたぬきちくんの日常は日々多くのユーザーにシーズーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。
写真・動画提供：Xアカウント「@tanuki20200215」さま
執筆：ayano
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。