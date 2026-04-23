『ハンター×ハンター』ビスケ激似？芸人の姿にネット衝撃「あとはムダ毛の処理だけ」
お笑い芸人・インポッシブルのえいじが22日、自身のXを更新。人気漫画『ハンター×ハンター』の登場キャラ・ビスケに似た衣装を着た相方のひるちゃんの写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。
【画像】体形そっくり！筋肉ムキムキ 『H×H』ビスケ似てる？芸人のオフショット
バラエティー番組『有吉の壁』に出演した際の衣装で、放送では芸人仲間たちとCUTIE STREETメンバーになりきり、曲を披露。まったく似ていないビジュアルで視聴者を笑わせた。
放送後、えいじはXで「ビスケやん」と相方の写真を投稿。ひるちゃんは「有吉の壁でキューストやりました！おでこが狭すぎてカツラの前髪が全部顔にかかるんで、急遽メイクさんが肌色テープでおでこを拡張してくれたよ」と伝えた。
これにネット上では「ビスケじゃなくてツボネで草」「あとはムダ毛の処理だけですね」「めちゃくちゃ笑ったw」「強化系かょ」などの声が出ている。
【画像】体形そっくり！筋肉ムキムキ 『H×H』ビスケ似てる？芸人のオフショット
バラエティー番組『有吉の壁』に出演した際の衣装で、放送では芸人仲間たちとCUTIE STREETメンバーになりきり、曲を披露。まったく似ていないビジュアルで視聴者を笑わせた。
放送後、えいじはXで「ビスケやん」と相方の写真を投稿。ひるちゃんは「有吉の壁でキューストやりました！おでこが狭すぎてカツラの前髪が全部顔にかかるんで、急遽メイクさんが肌色テープでおでこを拡張してくれたよ」と伝えた。
これにネット上では「ビスケじゃなくてツボネで草」「あとはムダ毛の処理だけですね」「めちゃくちゃ笑ったw」「強化系かょ」などの声が出ている。
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