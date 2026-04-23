インスタグラム更新

フィギュアスケート女子で昨年11月の全日本ジュニア選手権8位の17歳・村上遥奈が22日、自身のインスタグラムを更新。「今後は生まれ育ったオーストラリアで活動する決断をいたしました」と報告した。

同日、日本スケート連盟は令和8年度の強化選手を発表。令和7年度は「強化選手B」だった村上の名は、リストになかった。

17歳は「ご報告」として自身のインスタグラムを更新。「このたび、木下アカデミーを離れる決断をいたしました。これまで本当に恵まれた環境の中で競技に取り組ませていただき、多くのことを学び、スケーターとしてここまで成長することができました」とし、周囲への感謝をつづった。

その上で「熟考を重ねた結果、今後は生まれ育ったオーストラリアで活動する決断をいたしました。自分自身と向き合い、悩み抜いた末に出した結論です」と明かした。

思い出の写真とともに決意を込めた17歳。「ここから新たなスタートとなりますが、これからも自分らしさを大切にしながら、大好きなスケートに全力で向き合っていきます」と結んだ。



（THE ANSWER編集部）