スパイスの香りが食欲をそそる「タンドリーチキン」。近年は家庭でも手軽に楽しめるレシピが増え、忙しい日でも“ちょっとごちそう感”をプラスできると人気です。そこで今回は、タンドリーチキンの基本からアレンジレシピまで、毎日の食卓に取り入れやすいアイデアをご紹介します。メイン料理としてはもちろん、カレーの付け合わせ、お弁当、おつまみとして大活躍！ 鶏肉料理のマンネリ解消にもつながるので、ぜひ参考にしてくだ