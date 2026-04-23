＜夫、介護離職ってマジ？＞介護は実子だけど…「母は自分に頼りたいはず」張り切る夫【第1話まんが】
私（マドカ、40代後半）は夫（アキオ、50代前半）との二人暮らし。一人息子は昨年社会人となり、家を出ました。私の両親は遠方にいて、義母（スミレ、70代）はうちの近所で一人暮らしをしています。私は穏やかな義母とはちょうどいい距離感で付き合えていますが、息子が巣立ってからはほとんど義実家へ行っていません。義母は年々夫にヘルプを求める頻度が増えていますが、私たち夫婦には「介護は実子で」という認識があるのです。
夫は一人っ子なので、義母が頼れる家族は私たち夫婦だけです。
私的には、義母は要介護認定を受けていろいろなサービスを使った方がいいように思いますが、本人が乗り気でないようです。
私は義母が嫌いなわけではありませんが、もともと義家族と積極的に関わりたいとは思っていないため、あくまで「立場上のお付き合い」という考えです。義母側も同じようなスタンスだと思います。
私がこれまで夫に「介護は実子の役目」と念押ししてきたからか、一人っ子という立場だからか、夫は義母の世話を億劫がることなく、責任を持って引き受けています。
買い替え予定の冷蔵庫について夫に確認してみたところ「最安値のものにしてくれ」「少しでも貯金を残しておいた方がいい」と言います。私は疑問に思いました。
義母が体調を崩しやすくなり、夫は義母の通院や生活の手助けをしています。
私は以前から義母と距離を保ち、介護は実子の役目だと夫に伝えてきました。夫が介護の責任を負う覚悟を示しているのはいいのですが、私が介護認定を勧めても夫は「母は自分に頼りたいはず」と言って応じません。さらに夫は介護が原因で収入が減る可能性を示唆し、公営住宅への引っ越しや離職の可能性まで口にしてきたのです。
私は突然のことに戸惑ってしまいました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
夫は一人っ子なので、義母が頼れる家族は私たち夫婦だけです。
私的には、義母は要介護認定を受けていろいろなサービスを使った方がいいように思いますが、本人が乗り気でないようです。
私は義母が嫌いなわけではありませんが、もともと義家族と積極的に関わりたいとは思っていないため、あくまで「立場上のお付き合い」という考えです。義母側も同じようなスタンスだと思います。
私がこれまで夫に「介護は実子の役目」と念押ししてきたからか、一人っ子という立場だからか、夫は義母の世話を億劫がることなく、責任を持って引き受けています。
買い替え予定の冷蔵庫について夫に確認してみたところ「最安値のものにしてくれ」「少しでも貯金を残しておいた方がいい」と言います。私は疑問に思いました。
義母が体調を崩しやすくなり、夫は義母の通院や生活の手助けをしています。
私は以前から義母と距離を保ち、介護は実子の役目だと夫に伝えてきました。夫が介護の責任を負う覚悟を示しているのはいいのですが、私が介護認定を勧めても夫は「母は自分に頼りたいはず」と言って応じません。さらに夫は介護が原因で収入が減る可能性を示唆し、公営住宅への引っ越しや離職の可能性まで口にしてきたのです。
私は突然のことに戸惑ってしまいました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと