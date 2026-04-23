「お花見で持参するなら？」＜回答数37,421票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第508回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お花見で持参するなら？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お花見で持参するなら？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
お弁当のおかずに！くるくる海苔卵焼き by みずかさん
【材料】（作りやすい量 1回分）
卵 1個
ゴマ油 適量
白だし 小さじ 1
砂糖 小さじ 1
海苔 1枚
【作り方】
1、まず、薄焼き卵をつくる。ボウルに卵を割り入れ、白だしと砂糖を加えてよく混ぜる。
2、卵焼き用のフライパンにゴマ油少量を入れて中火弱で熱し、キッチンペーパーなどで余分な油をふき取る。
3、一度濡れ布巾においてフライパンを少し冷まし、(1)の半量を流し入れてフライパンを傾けながら全体にまんべんなく広げる。
4、表面が固まり、ツヤが出て来たら、フライ返しなどでひっくり返し10秒ほど焼いたら取り出す。残りの半量の卵液も同様に焼く。
5、(4)の薄焼き卵1枚の上に海苔を置き、端からくるくる巻く。
海苔を置くときは、巻き始め側に少しはみ出しておくと、巻き終わりに海苔がはみ出さずきれいに仕上がります。
6、もう1枚の薄焼き卵の上に海苔を置き、端に(5)をおいて、一緒にくるくる巻いていく。ラップにくるんでしばらく馴染ませる。
7、ラップをはがし、お弁当箱の高さに合わせて切る。
【このレシピのポイント・コツ】
お弁当のアクセントになる卵焼きです。
海苔と一緒にスライスチーズを巻いても美味しいです。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お花見で持参するなら？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お花見で持参するなら？」
・「お花見で持参するなら？」の結果は…
・1位 …手作り弁当 45%
・2位 デパ地下惣菜 25%
・3位 コンビニグルメ 17%
・4位 スイーツ 11%
※小数点以下四捨五入
37,421票
・2位 デパ地下惣菜 25%
・3位 コンビニグルメ 17%
・4位 スイーツ 11%
※小数点以下四捨五入
37,421票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
お弁当のおかずに！くるくる海苔卵焼き by みずかさん
【材料】（作りやすい量 1回分）
卵 1個
ゴマ油 適量
白だし 小さじ 1
砂糖 小さじ 1
海苔 1枚
【作り方】
1、まず、薄焼き卵をつくる。ボウルに卵を割り入れ、白だしと砂糖を加えてよく混ぜる。
2、卵焼き用のフライパンにゴマ油少量を入れて中火弱で熱し、キッチンペーパーなどで余分な油をふき取る。
3、一度濡れ布巾においてフライパンを少し冷まし、(1)の半量を流し入れてフライパンを傾けながら全体にまんべんなく広げる。
4、表面が固まり、ツヤが出て来たら、フライ返しなどでひっくり返し10秒ほど焼いたら取り出す。残りの半量の卵液も同様に焼く。
5、(4)の薄焼き卵1枚の上に海苔を置き、端からくるくる巻く。
海苔を置くときは、巻き始め側に少しはみ出しておくと、巻き終わりに海苔がはみ出さずきれいに仕上がります。
6、もう1枚の薄焼き卵の上に海苔を置き、端に(5)をおいて、一緒にくるくる巻いていく。ラップにくるんでしばらく馴染ませる。
7、ラップをはがし、お弁当箱の高さに合わせて切る。
【このレシピのポイント・コツ】
お弁当のアクセントになる卵焼きです。
海苔と一緒にスライスチーズを巻いても美味しいです。
(E・レシピ編集部)