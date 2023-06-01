バルセロナvsセルタ スタメン発表
[4.22 ラ・リーガ第33節](カンプ・ノウ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 20 ダニ・オルモ
MF 24 エリック・ガルシア
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 42 Xavi Espart
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 43 Tomás Marqués
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 19 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[セルタ]
先発
GK 13 アンドレイ・ラドゥ
DF 20 マルコス・アロンソ
DF 29 ヨエル・ラゴ
DF 32 ハビ・ロドリゲス
MF 5 セルヒオ・カレイラ
MF 6 イライクス・モリバ
MF 8 フェル・ロペス
MF 17 ハビ・ルエダ
FW 9 フェラン・ジュグラ
FW 18 パブロ・デュラン
FW 23 ウーゴ・アルバレス
控え
GK 1 イバン・ビジャール
DF 3 オスカル・ミンゲサ
DF 4 ジョセフ・アイドゥー
DF 12 マヌ・フェルナンデス
DF 14 アルバロ・ヌニェス
MF 15 マティアス・ベシーノ
MF 19 ビリオット・スウェドベリ
MF 22 ウーゴ・ソテロ
MF 36 Andrés Antañón
FW 7 ボルハ・イグレシアス
FW 10 イアゴ・アスパス
FW 39 ジョーンズ・エルアブデラウィ
監督
クラウディオ・ヒラルデス
※28:30開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 20 ダニ・オルモ
MF 24 エリック・ガルシア
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 42 Xavi Espart
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 43 Tomás Marqués
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 19 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[セルタ]
先発
GK 13 アンドレイ・ラドゥ
DF 20 マルコス・アロンソ
DF 29 ヨエル・ラゴ
DF 32 ハビ・ロドリゲス
MF 5 セルヒオ・カレイラ
MF 6 イライクス・モリバ
MF 8 フェル・ロペス
MF 17 ハビ・ルエダ
FW 9 フェラン・ジュグラ
FW 18 パブロ・デュラン
FW 23 ウーゴ・アルバレス
控え
GK 1 イバン・ビジャール
DF 3 オスカル・ミンゲサ
DF 4 ジョセフ・アイドゥー
DF 12 マヌ・フェルナンデス
DF 14 アルバロ・ヌニェス
MF 15 マティアス・ベシーノ
MF 19 ビリオット・スウェドベリ
MF 22 ウーゴ・ソテロ
MF 36 Andrés Antañón
FW 7 ボルハ・イグレシアス
FW 10 イアゴ・アスパス
FW 39 ジョーンズ・エルアブデラウィ
監督
クラウディオ・ヒラルデス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります