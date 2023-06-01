[4.22 ラ・リーガ第33節](カンプ・ノウ)

※28:30開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 23 ジュール・クンデ

MF 6 ガビ

MF 8 ペドリ

MF 10 ラミネ・ヤマル

MF 20 ダニ・オルモ

MF 24 エリック・ガルシア

FW 7 フェラン・トーレス

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 31 ディエゴ・コッヘン

DF 3 アレックス・バルデ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 42 Xavi Espart

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 17 マルク・カサド

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

MF 43 Tomás Marqués

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 14 マーカス・ラッシュフォード

FW 19 ルーニー・バルドグジ

監督

ハンジ・フリック

[セルタ]

先発

GK 13 アンドレイ・ラドゥ

DF 20 マルコス・アロンソ

DF 29 ヨエル・ラゴ

DF 32 ハビ・ロドリゲス

MF 5 セルヒオ・カレイラ

MF 6 イライクス・モリバ

MF 8 フェル・ロペス

MF 17 ハビ・ルエダ

FW 9 フェラン・ジュグラ

FW 18 パブロ・デュラン

FW 23 ウーゴ・アルバレス

控え

GK 1 イバン・ビジャール

DF 3 オスカル・ミンゲサ

DF 4 ジョセフ・アイドゥー

DF 12 マヌ・フェルナンデス

DF 14 アルバロ・ヌニェス

MF 15 マティアス・ベシーノ

MF 19 ビリオット・スウェドベリ

MF 22 ウーゴ・ソテロ

MF 36 Andrés Antañón

FW 7 ボルハ・イグレシアス

FW 10 イアゴ・アスパス

FW 39 ジョーンズ・エルアブデラウィ

監督

クラウディオ・ヒラルデス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります