ユニクロが、「ユニクロゴールデンウィークキャンペーン」を4月24日から14日間限定で実施します。「UNIQLO : C」の「スウェットワイドパンツ」と「スウェットストレートパンツ」が通常価格3990円（以下、税込み）から1000円値引きされた2990円で販売されるほか、アニメーション新作映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」や人気絵本「パンどろぼう」とコラボしたグッズなどが新発売されます。

【写真】GWキャンペーン“セール”対象品を一挙にチェック！ お買い得！ マリオ、ドラクエ、パンどろぼう、モンチッチコラボアイテム、ノベルティーも！

同キャンペーンでは、「サングラス」が通常価格2490円から1990円で販売される上、メンズ・ウィメンズともにエアリズムインナーが通常価格から300円引きの990円、「Uniqlo U」のメンズ・ウィメンズのクルーネックTが通常価格から510円引きの990円で、それぞれ販売。100商品以上がセールになるということです。

「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」「パンどろぼう」はユニクロUTとコラボ。「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー UT」はメンズTシャツ4柄（各1990円）、キッズTシャツ4柄（各990円）、「パンどろぼう UT」はベビー向けTシャツ2柄（990円）、ドライパジャマ2柄（1990円）などが登場。人気RPG「ドラゴンクエスト」シリーズとコラボしたメンズTシャツ4柄（1990円）も販売されます。

また、ユニクロUTでは、「モンチッチ」と初コラボしたウィメンズTシャツ4柄（1990円）、ガールズTシャツ4柄（990円）が5月1日に発売開始します。

4月27日までの4日間限定で、1万円以上購入すると、メッシュトートバッグ＆保冷ポーチセットがもらえるプレゼントキャンペーンが実施。店舗では各日先着、オンラインストアでは各日抽選になります。キャンペーンは5月7日までです。