4月22日、timeleszのメンバー・菊池風磨が一定期間の活動休止をすることが、所属事務所STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで発表された。突然の休止発表に、驚きの声が広がっている。

公式サイトに掲載された《弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）に関するご報告》と題されたお知らせによれば、《喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます》と、喉の調子が悪いことが休養の理由だと明かされている。

さらに、《医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました》《数週間の活動を休止させていただく運びとなりました》と続いている。芸能プロ関係者が、近年の菊池の多忙さをこう指摘する。

「2025年2月、新メンバーが加入して新体制となったtimelesz。その4カ月後の6月から8月にかけて新体制初となるアリーナツアーが開催され、12月、1月には2大ドームツアーを開催、1年で2回のツアーを回るという過密スケジュールでした。

2026年5月からも全国8都市28公演のアリーナツアーが控えており、ここ数年、ライブ三昧の日々を送っているのです」

さらに、もともと出演していたレギュラー番組に加え、2026年4月にスタートした音楽番組『夜の音 TOKYO MIDNIGHT MUSIC』（日本テレビ系）のMCに抜擢されるなど、多方面から仕事のオファーが絶えない。それだけ、喉を酷使してきたことになる。

そんな菊池の休止が発表される3日前の19日。YouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』で菊池の姿が公開された。最新動画では、占いに訪れた菊池が「休んだほうがいい」と助言される場面もあった。

「《【占ってもらった日】 夏に何かが起こる？？？？》と題された動画で、山田涼介さんとともに有名な占い師を訪問。おみくじで凶を引いたという菊池さんは、いちばん変化が大きいと指摘され、8月にガクッと運気が落ちる、夏の体調不良に気をつけるよう、忠告されていました。

動画内でも “喉の調子が悪い” と不調を漏らしていた菊池さん。こうした助言もあり、活動休止へと踏み切ったのかもしれませんね」（前出・芸能プロ関係者）

休止発表後のXには、《風磨くん忙し過ぎたよね》《がんばりすぎ》と労いの声にあふれていた。しっかり休み、また絶好調な菊池を見たいとファンは望んでいる。