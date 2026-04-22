車から外れたタイヤを女の子に直撃させる事故を起こし、執行猶予中に無免許で運転した罪に問われた男の初公判が開かれました。



男はタイヤ脱落事故の裁判中から無免許運転を繰り返していました。



起訴状によりますと、若本豊嗣被告は２０２５年１１月から１２月までの間、札幌市内や小樽市内で６回にわたり、運転免許がないままトラックを運転したとされています。



４月２２日の初公判で若本被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。





また、常習的に 無免許運転 をしていたことも明らかになりました。若本被告は２０２３年、札幌市西区で軽乗用車から外れた タイヤ を当時４歳の女の子に直撃させる事故を起こし、懲役３年・ 執行猶予 ５年の判決を受けています。当時、法廷で「二度と運転しない」と誓っていた若本被告。しかし、実際には判決が出るまでの間にも 無免許運転 を繰り返していたということです。（若本被告）「仕事で被害者の賠償金を稼ぐために、無免許で運転した」 検察 は２２日の 裁判 で、「交通法規を軽視しているのは明らかで、実刑判決を回避する理由はない」として、拘禁刑１年６か月を求刑しました。一方、弁護側は「許されることではないが、運転は被害者の弁償のためで、酌量の余地がないとまでは言えない」などと訴えました。 タイヤ 脱落事故でいまも意識不明の女の子の父親は、「馬鹿にされている気持ちになった。人間としての不誠実さが明らかになった」とコメントしています。判決は５月８日に言い渡されます。