夜ドラ『ラジオスター』【第14話あらすじ】 ラジオに最大の試練が訪れる
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）の第14話・第15話が、22日に2話連続放送される。
【場面カット】『ラジオスター』大雨…緊迫するスタジオの様子
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第14話 あらすじ
ラジオスターに最大の試練が訪れる。鈴野町に大雨の予報が出たのだ。消防士の西川（渋川清彦）は警報が出るかもしれないので、臨時放送を行うべきだと提案する。役割分担を行い放送に臨んだものの、予想以上に雨足が強く、多田（大八木凱斗）やさくら（常盤貴子）が駆けつけられないなどトラブルが続く。カナデ（福地桃子）は、焦りつつもパーソナリティーの責務を果たそうと奮闘するが、さらに雨は降り続け…。
【場面カット】『ラジオスター』大雨…緊迫するスタジオの様子
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
ラジオスターに最大の試練が訪れる。鈴野町に大雨の予報が出たのだ。消防士の西川（渋川清彦）は警報が出るかもしれないので、臨時放送を行うべきだと提案する。役割分担を行い放送に臨んだものの、予想以上に雨足が強く、多田（大八木凱斗）やさくら（常盤貴子）が駆けつけられないなどトラブルが続く。カナデ（福地桃子）は、焦りつつもパーソナリティーの責務を果たそうと奮闘するが、さらに雨は降り続け…。