通信制高校は「当たり前の選択肢」だった。全高校生の10%が通う転校事情のリアル
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【静岡の元教師すぎやま】が「高校で不登校・留年・転校する人っているの？」を公開した。高校で不登校や留年の危機に陥った生徒の現状と、全高校生の1割が選ぶ「当たり前の選択肢」となった通信制高校への転校事情について解説した。
すぎやま氏はまず、高校で不登校になる生徒は年間約6万人いると指摘する。小中学生の不登校が過去10年間で約3倍に増えているのに対し、高校生の不登校数は大きく変わっていない。その理由について、高校は義務教育ではないため、不登校が続くとそのまま在籍し続けられず「最終的には退学になっちゃう」と現状を説明した。目安として、授業の3分の1を超えて欠席すると単位を落とし、留年につながる。実際に留年する生徒は全体の約0.3%にあたる8000人から1万人で、中途退学者は年間約4万人に上るという。
留年や退学の危機に直面した生徒の多くが選ぶ道が、通信制高校への転校である。すぎやま氏によると、昭和の時代には特別な事情がある生徒が通うイメージが強かったが、現在は全国で約30万人が在籍し、全高校生の約10%を占めるほど増加している。「当たり前の選択肢になっている」と語るように、1学年300人の学校であれば30人が通信制に進む計算になる。週1回の登校や年1回のスクーリングなど、個人の状態に合わせて学ぶスタイルを選べる点が、多様なニーズに合致している。
さらに、通信制高校は転入のハードルが低く、面接だけで入学できる学校が多い点も特徴である。また、前籍校で取得した単位を引き継げる。出席日数に関係なく、レポートやテスト、スクーリングで単位を取得できるため、全日制高校で留年が確実な状況から転校しても「巻き返せる」とすぎやま氏は力説する。通信制高校と連携して日々の学習や生活を支援する「サポート校」の存在にも触れ、日本の伝統産業を学ぶ独自のカリキュラムを提供する学校など、多様な選択肢がある事実を紹介した。
動画を通じて、不登校や留年のピンチに陥っても、通信制高校やサポート校を活用すれば、同級生と同じ3年間で卒業できる道があることが示された。高校進学後に壁にぶつかったとしても、今の時代には生徒の希望に応じて学び方を選べる環境が整っていることがわかる、教育現場のリアルな実態を伝える内容となっている。
すぎやま氏はまず、高校で不登校になる生徒は年間約6万人いると指摘する。小中学生の不登校が過去10年間で約3倍に増えているのに対し、高校生の不登校数は大きく変わっていない。その理由について、高校は義務教育ではないため、不登校が続くとそのまま在籍し続けられず「最終的には退学になっちゃう」と現状を説明した。目安として、授業の3分の1を超えて欠席すると単位を落とし、留年につながる。実際に留年する生徒は全体の約0.3%にあたる8000人から1万人で、中途退学者は年間約4万人に上るという。
留年や退学の危機に直面した生徒の多くが選ぶ道が、通信制高校への転校である。すぎやま氏によると、昭和の時代には特別な事情がある生徒が通うイメージが強かったが、現在は全国で約30万人が在籍し、全高校生の約10%を占めるほど増加している。「当たり前の選択肢になっている」と語るように、1学年300人の学校であれば30人が通信制に進む計算になる。週1回の登校や年1回のスクーリングなど、個人の状態に合わせて学ぶスタイルを選べる点が、多様なニーズに合致している。
さらに、通信制高校は転入のハードルが低く、面接だけで入学できる学校が多い点も特徴である。また、前籍校で取得した単位を引き継げる。出席日数に関係なく、レポートやテスト、スクーリングで単位を取得できるため、全日制高校で留年が確実な状況から転校しても「巻き返せる」とすぎやま氏は力説する。通信制高校と連携して日々の学習や生活を支援する「サポート校」の存在にも触れ、日本の伝統産業を学ぶ独自のカリキュラムを提供する学校など、多様な選択肢がある事実を紹介した。
動画を通じて、不登校や留年のピンチに陥っても、通信制高校やサポート校を活用すれば、同級生と同じ3年間で卒業できる道があることが示された。高校進学後に壁にぶつかったとしても、今の時代には生徒の希望に応じて学び方を選べる環境が整っていることがわかる、教育現場のリアルな実態を伝える内容となっている。
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