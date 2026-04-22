足元で差がつく春デニム！ YANUK「anuansコラボレーションデニム第3弾」

記事ポイント YANUKとanuansのコラボレーションデニム第3弾が4月29日に発売ワイドフレアデニム2色とデニムフレアスカート1型をラインアップオンラインストアとanuans新宿ルミネ2店、ルクア大阪店で展開 YANUKとanuansのコラボレーションデニム第3弾が4月29日に発売ワイドフレアデニム2色とデニムフレアスカート1型をラインアップオンラインストアとanuans新宿ルミネ2店、ルクア大阪店で展開

YANUKとanuansが、コラボレーションデニム第3弾を2026年4月29日に発売します。

anuansの5周年を記念した企画で、ワイドフレアデニム2型とフレアスカート1型を展開。

オンラインストアに加え、anuansの実店舗2店でも購入できます。

YANUK「anuansコラボレーションデニム第3弾」





発売日：2026年4月29日(水)発売先：YANUK ONLINE STORE / anuans ONLINE STORE / anuans 新宿ルミネ2店 / anuans ルクア大阪店

今回のコラボレーションは、デニムブランドYANUKとブランドanuansによる第3弾企画です。

ラインアップは、ワイドフレアデニム「LYDIA」の2カラーと、デニムフレアスカート「Volume Flare Skirt」の全3型。

anuansらしい上品さと、YANUKならではのシルエット設計が組み合わされたコレクションです。

ライトブルーのワイドフレア





商品名：LYDIA -wide flare-品番：57162512カラー：CLB価格：35,200円（税込）サイズ：21-27inch（anuansは22-25inch展開）

腰まわりはフィットしながら、裾に向かってなだらかにAラインへ広がるワイドフレアデニムです。

今回のコラボレーションでは、裾をフリンジ仕様にすることで足元にほどよいアクセントをプラス。

レングスをやや短めに設定し、さまざまなシューズに合わせやすいバランスに仕上げています。

ダークインディゴのワイドフレア





商品名：LYDIA -wide flare-品番：57162511カラー：COW価格：30,800円（税込）サイズ：21-27inch（anuansは22-25inch展開）

ダークインディゴが印象的な1本で、同じくフレアシルエットを採用しています。

トップスをインした際にも色移りしにくいよう、肌に当たる部分には色落ちしにくいデニム素材を使用。

裾のカットオフ仕様が、穿くだけでモードな表情を加えるデザインです。

分量感のあるフレアスカート





商品名：Volume Flare Skirt品番：57162513カラー：CIC価格：35,200円（税込）サイズ：S-M size

たっぷりとした分量感が魅力のデニムフレアスカートです。

360度どの方向から見ても美しいフレアラインを描くよう、ボリュームと広がりのバランスを設計。

裾へ流れるように広がるシルエットに、カットオフのディテールを効かせた1枚です。

コラボ第3弾では、デニムのシルエットやディテールにこだわった3型がそろいます。

サイズ展開や価格が異なるため、好みの色や着こなしに合わせて選びやすいラインアップです。

春夏のスタイリングに取り入れたい、anuans5周年記念コレクション。

YANUK×anuansコラボレーションデニム第3弾の紹介でした。

よくある質問

Q. YANUKとanuansのコラボデニム第3弾はどこで買えますか？

A. YANUK ONLINE STORE、anuans ONLINE STORE、anuans 新宿ルミネ2店、anuans ルクア大阪店で販売されます。

オンラインと実店舗の両方で展開されるため、購入方法を選びやすいのが特徴です。

Q. ワイドフレアデニム「LYDIA」のサイズ展開は？

A. YANUKでのサイズ展開は21〜27hです。

ただしanuansでは22〜25h展開となっているため、購入先によって選べるサイズが異なる点を事前に確認しておくと安心です。

Q. 今回のコラボではどんな商品が登場しますか？

A. ワイドフレアデニム「LYDIA」のライトブルーとワンウォッシュインディゴの2型に加え、「Volume Flare Skirt」1型が登場します。

パンツとスカートの両方がそろう全3型の構成です。

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