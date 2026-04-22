開催：2026.4.22

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 3 - 1 [ドジャース]

MLBの試合が22日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとドジャースが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はランデン・ループ、対するドジャースの先発投手は山本由伸で試合は開始した。

1回裏、4番 ラファエル・ディバース 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 1-0 LAD、5番 ケイシー・シュミット 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでジャイアンツ得点 SF 2-0 LAD、6番 李政厚 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 3-0 LAD

4回表、7番 金慧成 カウント3-2から押し出しの四球でドジャース得点 SF 3-1 LAD

試合は3対1でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのランデン・ループで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はドジャースの山本由伸で、ここまで2勝2敗0S。ジャイアンツのウォーカーにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.271。さらに、ドジャースの山本由伸はこの試合で7.0回を投げ、6安打、3失点、7奪三振、防御率は2.48となっている。

ここまでジャイアンツは10勝13敗で6.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位。一方ドジャースは16勝7敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-22 13:46:36 更新