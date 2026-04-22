岩井明愛がメジャー大会の会場でキレキレのダンスを披露！ 「歌って踊れて最強のゴルファー爆誕」
岩井明愛が自身のインスタグラムを更新。「MAZZELの皆さんに届け！！」と元気よく記すと、好評の「踊ってみたシリーズ」第6弾を投稿した。
【動画】「いつ練習してるんだろ」岩井明愛が推しのMAZZELのダンスを完コピ
今回挑戦したのは日本の8人組ボーカルダンスグループMAZZEL（マーゼル）が歌う「Get Up And Dance」だ。サビの部分を完コピしてみせた。そしてダンスを披露したステージは、23日に開幕する米国女子ツアー今季最初のメジャー大会「シェブロン選手権」の1番ホールのティーイングエリアだった。岩井は「#今マーゼルにハマっています」「あたたかい目で見てください」と控えめな言葉を残していた。しかしキレキレのダンスを見たファンからは「わーい MAZZELだぁ〜」「かっこよすぎて保存決定」「いつ練習してるんだろ。。。上手すぎて不思議」「歌って踊れて最強のゴルファー爆誕」など、絶賛するコメントが次々に寄せられていた。今シーズンの岩井はこれまで7試合に参戦し、すべて予選を通過。トップ10には2回入るという好調さをキープ。今週のメジャー大会も「頑張ります！」と力強く宣言していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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