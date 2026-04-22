あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、大阪の人気ラーメン店「中村商店 高槻本店」が監修した「香味清湯 塩らーめん」を4月22日から期間限定で販売します。

【写真】「ガツンと！醤油ガーリック油そば」もヤバイ！ 本家「中村商店 高槻本店」の「金の塩」も！

「中村商店 高槻本店」は食べログで「3.70」（2026年3月時点）を獲得している人気店。鶏と魚介のうまみを濁りなく抽出した、透き通るようなスープと奥深い風味が特徴の塩ラーメン「金の塩」が看板メニューになっています。

「香味清湯 塩らーめん」は、鶏、豚と魚介のうまみを合わせてスープに深みを出し、あっさりとしながらもうまみを凝縮したコク深い一杯に仕上がっています。価格は450円〜（以下、税込み）です。

スシローでは、2014年4月からラーメンの販売を開始。魚介類の頭やアラを使用して寿司に合う「すし屋のラーメン」シリーズをはじめ、累計100種類以上の麺類などを販売。また、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボしたプロジェクト「スシロー×食べログ」名店シリーズも展開し、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」に選出された店が監修したラーメンを販売しています。

また、ガーリックの香りやキレのある醤油（しょうゆダレ）が楽しめる「ガツンと！醤油ガーリック油そば」（480円〜）も同日から期間限定販売されます。

※価格は店舗によって異なります。