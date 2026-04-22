いま気になる話題について街のみなさんにお話を聞いてきました。



（藤井アナウンサー）「札幌では４月１８日土曜日、ソメイヨシノの開花が発表されました。大通公園ではまだソメイヨシノの色づきは浅く、多くの方が足を止めて写真を撮っているのがエゾヤマザクラです。そうした中、あなたがおすすめする道内のサクラスポットはどこでしょうか？ちなみに私は函館・五稜郭公園のサクラなんですけれども、いままで過去３度挑戦して、私が伺った時には花びらが散った後でした。なんとか近いうちに函館・五稜郭に挑戦したい」





『あなたが実際に行って良かった 道内“サクラスポット”は？』（藤井アナウンサー）「おすすめのお花見の場所は？」（札幌市在住）「円山公園。子どものころから行っているので５０年近く。お弁当を持っていって座って（サクラを）見ながら食べている」こちらの女性もー（札幌市在住）「円山公園のサクラが道に沿って咲いているのが多いので、そこでキレイな花びらとかが落ちていて探すのが楽しかった。集めて友だちと、公園があるのでそこの滑り台でぱさーって降らしたりして」札幌市の円山公園では２０２６年も火を使うことは禁止されていますが、飲食品を持ち込むことは可能です。ほかにはー（札幌市在住）「やっぱり（札幌の）中島公園ですね。種類もいろいろあるし、シダレザクラもあるし、（時期が）ずれながら咲いていくから」

札幌市内でも１８日にサクラが開花となりました。



サクラ前線は５月上旬に道東まで到達し、ゴールを迎える予定です。

おでかけ情報掲載大手の「ウォーカープラス」によると、北海道の２０２６年「おすすめサクラスポット」のランキングはこのようになっている中…



（札幌市在住）「私の夫が美唄市出身で、美唄市の東明公園がサクラも有名みたいでおすすめ。公園が道になっていて、その周りをトンネルみたいな感じで（サクラが）咲いていてキレイだった」



５位にランクインした、およそ２０００本のサクラが咲き誇る美唄市のサクラをあげる方にも出会いました。



（札幌市在住）「清田区の厚別神社に去年行きました。鳥居の前に階段があって、その階段の横に何本もサクラが植えてあって、結構神秘的な感じで。ぬいぐるみと一緒に写真を撮ったりとかしている」



（札幌市在住）「（石狩市の）戸田記念墓地公園は本当にキレイだなと思う。友人がそこの墓地にお墓があって、『キレイですよ』と言われて行ってみた。道路の脇にもサクラがものすごく植えられていて、北海道ではなかなか見ないですね」



（札幌市在住）「（帯広市の）北海道ホテルという有名なホテル（の前が）すごくキレイ。僕が高校生の時はよくそこに通っていたけど、毎日写真を撮ったりとか、（勉強とかで）嫌なことがあったりしたらそこに行ってお花見したりとかは一人でしていた」



自分だけの「穴場スポット」がある方もー



長い冬を終え、ようやく北海道にも春が訪れました。



みなさんの「とっておきのサクラスポット」はどこでしょうか？