開催：2026.4.22

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 0 - 4 [ヤンキース]

MLBの試合が22日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとヤンキースが対戦した。

Rソックスの先発投手はコネリー・アーリー、対するヤンキースの先発投手はルイス・ヒルで試合は開始した。

2回表、4番 ジアンカルロ・スタントン 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでヤンキース得点 BOS 0-1 NYY

6回表、4番 ジアンカルロ・スタントン 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 BOS 0-3 NYY

8回表、6番 ランデル・グリチェク 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 BOS 0-4 NYY

試合は0対4でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのルイス・ヒルで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はRソックスのコネリー・アーリーで、ここまで1勝1敗0S。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.289となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-22 10:36:08 更新