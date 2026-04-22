Marshall Groupは、ポータブルスピーカー『Kilburn III』の新色「Brown」を4月24日に発売することを発表した。

『Kilburn III』は、Marshallのアンプやロックンロールの歴史にインスパイアされたクラシックな外観を踏襲したポータブルスピーカーだ。ベルベット縁のストラップやロータリーノブを備え、定番のデザインに仕上げられている。

従来モデル『Kilburn II』では最大約20時間の音楽再生が可能だったが、最新モデル『Kilburn III』ではその倍以上となる最大約50時間の再生時間を実現。USB-C PD充電器を使用した場合、約3時間でフル充電が可能で、20分の充電で約8時間の連続再生に対応する。

サウンド面では、Marshall独自の「True Stereophonic」の全方位サウンド性能を採用した。改良されたチューニングと広帯域のスピーカードライバーにより、丸みのある中音域、クリアな高音域、深みのある低音域を実現し、部屋のどこにいても均一な音量と音質で音楽を楽しめる設計となっている。

アンプは30WクラスDアンプ1基（ウーファー）と10WクラスDアンプ2基（フルレンジ）を搭載し、ドライバーは4インチウーファー1基と2インチフルレンジスピーカー2基で構成される。

操作はロータリーノブに集約されており、低音や高音の調整、オン/オフの設定、曲の再生/停止/スキップをワンアクションで行える。「M」ボタンからプリセット状態に即座にアクセス可能だ。通信方式はBluetooth 5.3で、SBC、LC3、AACのコーデックに対応し、マルチポイント接続にも対応する。

IP54の防塵・防滴仕様を備え、水はねや軽度の汚れにも対応。屋内外のさまざまなシーンで使用できる。また、スピーカー本体からスマートフォンへの充電するポータブル充電器としての活用も可能。

（文＝リアルサウンドテック編集部）