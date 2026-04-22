Beats、3mのUSB-C編み込み式充電ケーブルを発売
Beatsは、3mのUSB-C編み込み式充電ケーブル「Beats 3m ケーブル」の販売を開始した。価格は4,480円。Apple Store直営店、Apple Storeオンライン、正規販売店で購入できる。
ボルトブラック
ニトロネイビー
ラピッドレッド
サージストーン
耐久性を追求した本製品は、絡まりにくい編み込み式のデザインを採用し、ほつれを防ぐために内部が強化されている。最大240Wの超高速充電に最適化されており、品質とパフォーマンスを保証するため、設計及び製造プロセス全体を通して数千時間にわたるテストを実施している。
お気に入りのBeats製品やノートパソコンの充電において、耐久性を損なうことなく、高速かつ効率的な充電を提供。さらに、長さと柔軟性が加わったことで、コンセントの位置にとらわれることなく、より自由な使い方が可能となっている。充電しながらロスレスオーディオを再生したりお気に入りの動画シリーズをストリーミングしたりと、ソファでくつろぎながら、あるいは部屋中を動き回りながらコンテンツを楽しめる。
両端がUSB-Cの仕様で、カラーはボルトブラック、サージストーン、ニトロネイビー、ラピッドレッドの4色を用意。
ボルトブラック
ニトロネイビー
ラピッドレッド
サージストーン
耐久性を追求した本製品は、絡まりにくい編み込み式のデザインを採用し、ほつれを防ぐために内部が強化されている。最大240Wの超高速充電に最適化されており、品質とパフォーマンスを保証するため、設計及び製造プロセス全体を通して数千時間にわたるテストを実施している。
両端がUSB-Cの仕様で、カラーはボルトブラック、サージストーン、ニトロネイビー、ラピッドレッドの4色を用意。