ラグジュアリーな機能美　-旅とゴルフを愛する大人へ贈るキャディバッグ

1938年に誕生した「ZERO HALLIBURTON」は、高い堅牢性と機能性、そして時代を超えて受け継ぐスタイルを核とした、アルミニウムケースの代名詞といえるブランドである。2022年からはゴルフラインを展開し、洗練されたデザインと実用性を両立させた「旅とゴルフを愛する大人へ贈るゴルフコレクション」が支持を集める。

ZERO HALLIBURTON

ZHG-CB26 LX

今回紹介するキャディバッグは高級車の内装を思わせる上質な意匠に、ゼロハリらしい強靭性と耐久性を融合。素材には中空糸ナイロン「メガホールド®」と高耐久のポリカーボネートPU、そして牛革を採用し、“質感”と“タフネス”を両立。アイコニックな「ダブルリブ」デザインが存在感を放っている。同素材のヘッドカバー(別売り)をそろえれば、統一感のあるコーディネートが完成。静かな高級感をまといながら、大事なクラブをしっかり守ってくれるキャディバッグだ。

メインハンドル下にマグネット式ポケットを配置。スムーズに開閉でき、カートに積んだときでも出し入れがしやすい位置なのが、ゴルファーファーストの配慮を感じさせる

ブランドロゴをあしらった牛革のハンドルは高級感・質感を象徴するパーツ。サイドのタオルフックもゼロハリならではのデザインで所有欲をくすぐる

●素材／中空糸ナイロン2100dn、ポリカーボネートPU、牛革●サイズ／幅29×高さ128（フード含む）×奥行44cm●重量／4.5kg●口径／9型●口枠／6分割●カラー／BLACK、GREY●価格／14万3000円。

㉄ ゼロハリバートン カスタマーサービス Tel.0120-729-007 https://zerohalliburton.jp/

写真＝小林 司