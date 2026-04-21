4月22日（水）の近畿地方は、午前を中心に晴れて、一日の寒暖差が非常に大きいでしょう。

午前中は高気圧に覆われて、晴れの天気が続く見込みです。ただ、西からは前線や低気圧が近づき、23日（木）にかけてゆっくりと天気は下り坂です。午後は雲が増えて曇り空になる所が多いでしょう。ただ、水曜いっぱいは雨の降る所はほとんどなさそうです。

朝の最低気温は前日より大幅に低くなるでしょう。北部や内陸部は8℃前後まで冷える所が多く、大阪や神戸など都心部は11～13℃くらいの予想です。

一方で、日中はぐんぐん気温が上がり、予想最高気温は23～25℃くらいの所が多くなっています。一日の寒暖差が非常に大きくなりますので、半袖や七分袖に重ね着をしてしのぐのが良さそうです。

また、大陸から飛んできている黄砂の影響が水曜も残る可能性がありますので、洗濯物の外干しなどはご注意ください。

23日（木）は日中を中心に本降りの雨で、ザーザー降りとなる時間もありそうです。24日（金）のはじめにかけて、雨の残る可能性があります。この雨を境に、ヒノキ花粉の飛散も少なくなりそうです。