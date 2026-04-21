「マスターズチャンピオン・ＰＧ１」（２１日、宮島）

初日恒例のオープニングセレモニーが行われた。全国的に名の通ったベテラン選手ばかりとあって、１人目の湯川浩司（大阪）の登場から場内は大盛り上がり。浜野谷憲吾（東京）は「久々の宮島ですけど、精一杯走ります」と穏やかに話せば、昨年の覇者・森高一真（香川）は「ベストを尽くします」とクールに決めた。

施行者推薦で出場する寺田千恵（岡山）は「推薦ありがとうございます。せっちゃん（田口）と一緒に頑張ります。応援してください」、初出場の田口節子（岡山）は「マスターズ世代になってしましました。何か複雑ですけど頑張ります」と女子２人が意気込みを語った。

５２人が登場後、選手を代表して上平真二（５２）＝広島・７５期・Ａ１＝は「ここには年月を積み重ねてきた者にしか出せない深みがあります。選手一人一人のドラマを見届けてください。心に残る最高のレースをお楽しみください」と、身ぶり手ぶりのミュージカル調の名スピーチを繰り広げ、ボルテージは最高潮となった。ちなみに場内を大いに沸かせた台本は３節前の三国が終わった後にじっくり考え、前節の鳴門で完成させたとのこと。

そして９Ｒでは地元の熱い声援に応えるかのように、壮絶な競り合いを制して１着発進。三国で行われた２０２２年以来、２回目のマスターズチャンピオン制覇を目指す。