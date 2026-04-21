株式会社トイズスピリッツより、1回500円のカプセルトイ「画面が光る！デジタルカメラフォトフレームマスコット」（全5種）が、発売されました。

本商品はデジタルカメラ風のマスコットで、シャッターボタンを押すことで液晶が点灯し、見えなかった写真が現れるというギミックが搭載されている商品です。これは興味深い……。

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■ 超コンパクトながら本物さながらのディテール

ということで、さっそく大型ショッピングセンターのカプセルトイコーナーへ足を運び、実際に回して実力をチェックしてみます。

ラインナップは全5色展開となっており、どのカラーが出ても機能面に違いはありません。今回は特に狙いを定めずに1回回したところ、ポップな色合いがかわいらしい「C.ピンク」をゲットしました。

自宅へ持ち帰り実物をチェック。本体は横幅約4.5cmという手のひらに収まるほどの超コンパクトサイズです。

しかし、前面のレンズ周りはもちろん、側面の凹凸や背面のボタン配置に至るまで、本物のデジタルカメラを彷彿とさせる緻密なディテールでしっかりと作り込まれています。ミニチュアとしてのクオリティの高さに、まずは驚かされました。

■ マイナスドライバーで手軽に好きな写真をセット

最大の注目ポイントである点灯ギミックですが、本体上部のシャッターボタンを押すことで、背面の液晶画面にあたる部分が明るく光り、内部に仕込んだ写真が浮かび上がるという仕掛けです。

初期状態ではあらかじめサンプルの写真が1枚セットされていますが、裏面のカバーは手持ちのマイナスドライバーを使えば簡単に外せる仕様になっています。そのため、その日の気分や好みに合わせて、中の写真を自由に入れ替えて楽しむことが可能なのです。

■ 電池は交換可能 「推し活グッズ」としてもオススメ

ちなみに、中にセットする写真のサイズは「横3cm×縦2cm」がジャストサイズ。

今回はセブン-イレブンのマルチコピー機を利用して、画像を12分割サイズで印刷してみると、規定の寸法よりは少し小さめな仕上がりになりますが、縁をうまく使うことで見栄え良くセットすることができました。

シャッターボタンを押すたびに自分のお気に入りの写真がパッと光り輝く瞬間は、なんとも言えないうれしさがあります。

内蔵されているボタン電池は交換が可能なため、半永久的に点灯ギミックを楽しめるのも良心的な設計と言えるでしょう。カバンなどに付けるアクセサリーとしてはもちろん、お気に入りの一枚を持ち歩く「推し活グッズ」の新たな選択肢として、幅広いシーンで活躍してくれそうです。

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042106.html