ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】東海北陸道 飛騨清見IC～白川郷IC 上下線で通行止… 【交通情報】東海北陸道 飛騨清見IC～白川郷IC 上下線で通行止め解除（21日午後3時5分） 【交通情報】東海北陸道 飛騨清見IC～白川郷IC 上下線で通行止め解除（21日午後3時5分） 2026年4月21日 15時17分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東海北陸道は故障車のため、飛騨清見IC～白川郷ICの上下線で、正午過ぎから通行止めとなっていましたが、午後2時15分に下り線が、午後3時5分に上り線がそれぞれ解除されました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 6年かけて“独学”で建設 愛知の山奥に潜む“携帯圏外”でも客が絶えない飲食店 スゴ腕82歳の店主 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, 埼玉, 老後, 世田谷区, 大阪, 鎌倉, 伊東市, 在宅医療, イベント, 京王線