フジテレビが初の試み 10月期連ドラ枠で海外共同制作ドラマを放送 アジア7都市を舞台に″命懸け″のゲームが開幕
フジテレビは21日、都内で『FUJI FUTURE UPDATE 海外共同製作プロジェクト発表会』を開催。10月期ドラマとして『kiDnap GAME（キッドナップ ゲーム）』を放送することが発表された。
【写真】二の腕あらわな清涼感のある衣装で登場した秋元優里
本作はフジ初の試みとしてMakerville（香港）、SimStory（韓国）との共同制作。共同出資のほか、各国のスタッフと連携してドラマ制作を開始し、東京、ソウル、台北、シンガポール、バンコク、マニラなどアジア各都市で撮影が行われている。本作は同局の連ドラとして放送されるほか、18の国と地域で放送・配信予定という。
本作の演出・プロデュースを務める加藤裕将氏は3年前から本作の企画を進めてきたことを明かし、「韓国の『イカゲーム』というグローバルヒットを日本でも、そしてフジテレビを作りたいという、そういう思いで立ち上げた企画」と語る。注目のキャスト陣は今後解禁するとし、「アジア各地のスターパワー、スケール感など自信を持ってお送りしますので、ぜひ期待していただければと思います」と意気込んだ。
アジア7都市で同時多発誘拐事件が発生する中、被害者の家族のもとには1通のメールが届く。愛する人を救うために、どこまでできますか−。国籍も経歴も宗教も違う7人は、なぜゲームの出場者になってしまったのか？このサバイバルゲームを主催しているのは誰なのか？目的は…？極限状態の中で繰り広げられる"命懸け"のゲームが開幕する。
【写真】二の腕あらわな清涼感のある衣装で登場した秋元優里
本作はフジ初の試みとしてMakerville（香港）、SimStory（韓国）との共同制作。共同出資のほか、各国のスタッフと連携してドラマ制作を開始し、東京、ソウル、台北、シンガポール、バンコク、マニラなどアジア各都市で撮影が行われている。本作は同局の連ドラとして放送されるほか、18の国と地域で放送・配信予定という。
アジア7都市で同時多発誘拐事件が発生する中、被害者の家族のもとには1通のメールが届く。愛する人を救うために、どこまでできますか−。国籍も経歴も宗教も違う7人は、なぜゲームの出場者になってしまったのか？このサバイバルゲームを主催しているのは誰なのか？目的は…？極限状態の中で繰り広げられる"命懸け"のゲームが開幕する。