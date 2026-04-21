【2026年4月発売!】今週発売! ファミリーマートの注目新作スイーツ5選
4月も最終盤。新緑の季節を迎えます。春の柔らかな雨を受けた木々の緑は、いっそう色鮮やかに映えます。雨上がりにはスイーツ片手に、新芽や若葉の息遣いを感じながらのお散歩も楽しいですね。
2026年4月の新作5品まとめ(4月21日発売予定)
本記事では、ファミリーマートで4月21日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。
ファミリーマート2026年4月のスイーツ新商品まとめ
いちご三昧の4個入り菓子パン、ビッグサイズのティラミス、ミニサイズの3個入りフレンチクルーラー、ワンハンドで食べられる宇治抹茶ケーキ、ファミマオリジナルチョコをかけたプレッツェルなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。
「いちごモッチ4個入」(210円)
「いちごモッチ4個入」(210円)
価格 : 210円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
いちごのフレーバーが存分に味わえる菓子パン4個入り。もちもちとした生地にいちごクリームを折り込んで、いちごコーチングを全面にかけ、いちごクランチとホワイトクランチをトッピングしました。
「大きなティラミス」(598円)
「大きなティラミス」(598円)
価格 : 598円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
ビッグサイズのティラミス。コーヒーシロップを染み込ませたスポンジにマスカルポーネを使用したティラミスムース＆ホイップクリームを重ね、ココアパウダーをトッピングしました。
【アルコール使用】
「ミニフレンチクルーラーアソート 3個入」(238円)
「ミニフレンチクルーラーアソート 3個入」(238円)
価格 : 238円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
ミニサイズのホイップ入りフレンチクルーラーの3個入りです。
「宇治抹茶スティックケーキ」(160円)
「宇治抹茶スティックケーキ」(160円)
価格 : 160円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
ワンハンドで食べられるスティックタイプの宇治抹茶ケーキです。
［ファミリーマート限定］
「エクアドル・スペシャルチョコプレッツェル」(368円)
「エクアドル・スペシャルチョコプレッツェル」(368円)
価格 : 368円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
ファミマオリジナルのチョコプレッツェル。エクアドル原産の品質の高い「アリバ種」を使用したファミリーマートオリジナルクーベルチュールチョコレートをプレッツェルにたっぷりかけました。
まとめ
4月21日発売の新商品は、いちごクランチとホワイトクランチをトッピングした「いちごモッチ4個入」、マスカルポーネを使用した「大きなティラミス」、ホイップ入りの「ミニフレンチクルーラーアソート 3個入」、ワンハンドで食べられる「宇治抹茶スティックケーキ」、ファミリーマートオリジナルクーベルチュールチョコレートをかけた「エクアドル・スペシャルチョコプレッツェル」などがラインナップ。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
その他商品はこちらをチェック : FamilyMart 【今週の新商品】
2026年4月の新作5品まとめ(4月21日発売予定)
本記事では、ファミリーマートで4月21日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。
ファミリーマート2026年4月のスイーツ新商品まとめ
「いちごモッチ4個入」(210円)
「いちごモッチ4個入」(210円)
価格 : 210円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
いちごのフレーバーが存分に味わえる菓子パン4個入り。もちもちとした生地にいちごクリームを折り込んで、いちごコーチングを全面にかけ、いちごクランチとホワイトクランチをトッピングしました。
「大きなティラミス」(598円)
「大きなティラミス」(598円)
価格 : 598円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
ビッグサイズのティラミス。コーヒーシロップを染み込ませたスポンジにマスカルポーネを使用したティラミスムース＆ホイップクリームを重ね、ココアパウダーをトッピングしました。
【アルコール使用】
「ミニフレンチクルーラーアソート 3個入」(238円)
「ミニフレンチクルーラーアソート 3個入」(238円)
価格 : 238円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
ミニサイズのホイップ入りフレンチクルーラーの3個入りです。
「宇治抹茶スティックケーキ」(160円)
「宇治抹茶スティックケーキ」(160円)
価格 : 160円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
ワンハンドで食べられるスティックタイプの宇治抹茶ケーキです。
［ファミリーマート限定］
「エクアドル・スペシャルチョコプレッツェル」(368円)
「エクアドル・スペシャルチョコプレッツェル」(368円)
価格 : 368円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
ファミマオリジナルのチョコプレッツェル。エクアドル原産の品質の高い「アリバ種」を使用したファミリーマートオリジナルクーベルチュールチョコレートをプレッツェルにたっぷりかけました。
まとめ
4月21日発売の新商品は、いちごクランチとホワイトクランチをトッピングした「いちごモッチ4個入」、マスカルポーネを使用した「大きなティラミス」、ホイップ入りの「ミニフレンチクルーラーアソート 3個入」、ワンハンドで食べられる「宇治抹茶スティックケーキ」、ファミリーマートオリジナルクーベルチュールチョコレートをかけた「エクアドル・スペシャルチョコプレッツェル」などがラインナップ。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
その他商品はこちらをチェック : FamilyMart 【今週の新商品】