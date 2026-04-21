“奇跡の39歳”戸田れい、産休入り報告「元気な赤ちゃん産んでまた戻って参ります」
“奇跡の39歳”との呼称でも親しまれているグラビアアイドルの戸田れい（39）が20日、自身のXを更新。同日の仕事を最後に、産休に入ることを伝えた。
【写真】ふっくらお腹で…“奇跡の39歳”戸田れいが産休入り報告
戸田は、ふっくらとしたお腹の写真を添えて「本日のまるがめ配信をもちまして、産休にはいらせていただきます。12Rでプラス収支に持って行けてドラマチックで大満足な終わり方でした」と報告。
続けて「自分的にはまだまだ働けそうな気もするんですけど、なんせもう正期産なんでね。そろそろ休まないと。元気な赤ちゃん産んでまた戻って参ります」と呼びかけている。
【写真】ふっくらお腹で…“奇跡の39歳”戸田れいが産休入り報告
戸田は、ふっくらとしたお腹の写真を添えて「本日のまるがめ配信をもちまして、産休にはいらせていただきます。12Rでプラス収支に持って行けてドラマチックで大満足な終わり方でした」と報告。
続けて「自分的にはまだまだ働けそうな気もするんですけど、なんせもう正期産なんでね。そろそろ休まないと。元気な赤ちゃん産んでまた戻って参ります」と呼びかけている。