「野菜詰め放題」「お米すくいチャレンジ」物価高でお得な特売イベントに大行列　道の駅しょうなん「大赤字です（笑）」

原油高騰の影響などで物価高が続く今、道の駅ではお得すぎるイベントを開催。

おなじみの野菜詰め放題だけでなく、新たな試みにお客さんも大興奮です。

「イット！」が訪れたのは千葉・柏市にある「道の駅 しょうなん」。

長〜い列が伸び、あまりの人気ぶりに入場規制が敷かれていました。

行列の先で行われていたのは野菜の詰め放題。

北海道産タマネギと鹿児島産ジャガイモの詰め放題に初めて参加した家族は…。

母親：

ちっちゃいお芋で隙間埋めようと。

娘：

ママ見てー！

母親：

すごいすごい！みんなはみ出しているからはみ出しちゃおう！

するとここで、「もうちょいいけるでしょ」とお兄ちゃんも緊急参戦。

家族一丸で詰め込み、大満足の結果となりました。

母親：

タマネギ最近市場でも高い。3個入りとかを買ってもすぐなくなる。物価高を本当にすごく感じていて、お買い得でありがたい。

中には、お得すぎて2袋分チャレンジする人まで。

チャレンジした人：

（2袋で）600円！（Q.八百屋さんだと）（この値段では）買えないよね。八百屋さんの倍（の量）じゃない？

さらに、ひと味違う新たなイベントも開催。

それが、お米すくいチャレンジ。

目標の250グラムぴったりをすくえたら5kgのお米がもらえるんです。

プラスマイナス5グラム以内なら2kg、参加賞は2合となっています。

少しずつ慎重に量りに載せていった女性は、惜しくも234グラム。

女性は「惜しかったです。家で練習してきたんですよちゃんと。（参加賞）もらえたので大丈夫」と話していました。

4歳の女の子は家族に応援される中、一生懸命チャレンジ！

控え気味なちょこちょこすくいの女の子に、家族総出で「もう一声！」。

結果は、278グラムでした。

それでもこの日、大量のタマネギなどをゲットしたご家族は満足そうでした。

一方、オープン前から並んでいた家族も。

男の子は「5kgゲットする！（5kgゲットしたら）おかわりいっぱいする！」と意気込んでいました。

待ちに待ったお米すくいチャレンジ！

手先の感覚で微調整をしていましたが、微調整は吉と出るのか凶と出るのか…。

結果は252グラム。見事、ニアピン賞でお米2kgをゲット。

男の子は「ちょっと惜しかった。悔しい気持ちもあるけど、結構うれしかった」と話しました。

さらに、野菜の特売会も開催。

カブやネギなどの野菜が何と1袋100円。

お得すぎる価格設定のため、先着100名限定。

そのため、大人気のニンジンは開始からわずか10分でなくなってしまいました。

物価高の中、お得が詰まったイベントを開催し続けるお店側は…。

道の駅しょうなん駅長・木村美穂さん：

（Q.値段が野菜詰め放題300円は）大赤字です（笑）。お客さますごく楽しみにしてくださってるので、道の駅の目玉企画として今後も続けていきたい。