２１日に放送されたＮＨＫ「あさイチ」では、「いざという時のための知恵」をテーマに、スマホ紛失、車の事故が起こった際の対処法を特集。そこで連日、メディアに出ずっぱりの元埼玉県警の防犯アドバイザーが登場し、ネットも「忙し過ぎる」などの声が上がった。

この日はスマホ紛失、車の事故など、もしもの事態に見舞われたときの対処法を専門家を招いて解説した。

その中で、スマホを紛失した際に注意すべきことを、デジタル捜査の経験もある防犯アドバイザーの佐々木成三氏がスタジオで解説。「なくしたと思われた場所からスマホの位置が動いていた場合、盗まれた可能性がある。そこにいくとスマホを持っていった人物と対面してしまう恐れもあるので探すときは注意が必要。また他人の敷地にあった場合は、勝手に入ると住居侵入罪、ここを管轄する警察に相談してほしい」などと呼びかけていた。

佐々木氏は、元埼玉県警捜査一課にも所属していたことから、連日報じられている京都の男児死体遺棄事件についてもメディアに出ずっぱり。その時は前髪も上げ、メガネをかけていることもあるが、この日は前髪を下ろし、ノーネクタイのジャケット姿と、事件報道の時とは違う柔らかい雰囲気。パッと見、別人のようにも見える。

ネットでも佐々木氏の登場に「佐々木さん忙しすぎると思う…」「佐々木成三さん出てる。京都の件でも大変なのに。おつです」「佐々木成三さん、あさイチみたいな番組にも出るんだねぇ。ワイドショーで犯罪捜査のコメント求められる時とはスタイリングが違うな」「佐々木成三さん、いつもと雰囲気が違う」「あれ？佐々木さん！？佐々木さんなの？メガネないし前髪ナナメで分からんかった」など驚きの声が上がっていた。