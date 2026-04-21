敵地・ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場する

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間21日・デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地のロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。6試合ぶりの6号本塁打に期待がかかる。

前日19日（同20日）の同戦では3回に右中間二塁打を放ち、球団歴代3位の51試合連続出塁をマークした。1923年に“野球の神様”ベーブ・ルースが残した記録にも並んだ。9回の中堅へのエンタイトル二塁打と合わせ、2試合ぶり今季7度目のマルチ安打を記録した。チームは逆転負けで今季初めて2連敗となった。

標高が高く打球が飛びやすいとされるクアーズフィールドでは、昨年6月24日（同25日）に日米通算300号本塁打を達成した。通算23試合出場で89打数34安打の打率.382、7本塁打、21打点と相性はいい。

ロッキーズはホセ・キンタナ投手が先発する。今季は2試合登板で0勝1敗、防御率5.63。前回15日（同16日）の敵地・アストロズ戦では3回2/3で3安打3失点で黒星を喫した。ブルワーズに所属した昨季は24試合に登板して11勝7敗、防御率3.96。（Full-Count編集部）