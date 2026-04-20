◇京滋大学野球春季リーグ第3節2回戦 びわこ成蹊スポーツ大1―3佛教大（2026年4月20日 カローラ滋賀はちまんスタジアム）

京滋大学野球の春季リーグは20日に第3節2回戦が行われ、びわこ成蹊スポーツ大は佛教大に1―3で敗れて今春初黒星を喫した。

白星にはつながらなかったものの、身長1メートル92の大型右腕・小島一哲（4年）が7回1/3を3失点と力投した。

立ち上がりに苦戦し、初回は無死満塁を無失点で切り抜けながら、2回に3安打1四球を許して3点を先制された。それでも、カーブやフォークの割合を増やした3回以降は被安打2に抑えて立て直し、リーグ5連覇中の相手に意地を見せた。

「やってやろうと思って臨んだけど、初回と2回は球が浮いてしまい、思うような投球ができなかった。3回以降は吹っ切れて何とか抑えられたが、チームに申し訳ないです」

長身から最速149キロの直球を投げ下ろす大型右腕。エース右腕の小松勇輝（4年）がプロ注目投手として期待される一方、小島も高い潜在能力を見込まれてNPBスカウトからじわりと注目を集めている。

「小松が注目されている状況は、ありがたいこと。向こうが注目される分、僕に目が留まってくれればいいな…と思って毎日頑張っている。うらやましい気持ちもありますけど、やるしかないので」

近江（滋賀）出身で高3夏の背番号は「11」。高校では同学年投手だった山田陽翔（現西武）の背中を追いかける立場だった。大学で投球フォームなどを見直し、自己最速が高3時の139キロから10キロ上昇。「今はプロ入りを目指している。高校の同期に山田陽翔がいますし、大学に（近江で同学年だった）大商大の星野もいる。星野と先日“一緒にプロに行けたらいいな”と話したところ。同級生が頑張っているので、僕もあの舞台に立ちたい」と今秋のドラフト指名を目標に掲げた。

チームとしては5連覇中の王者から勝ち点奪取を目指して3回戦に臨む。「今日のような投球をしていてはいけない。気合を入れてチームを支えられるようにしたい」と前を向いた。

◇小島 一哲（こじま・いってつ）2004年（平16）8月14日生まれ、滋賀県草津市出身の21歳。小2からいイーストフレンズスポーツ少年団で野球を始めて投手などを務める。松原中では滋賀栗東ボーイズに所属。近江（滋賀）では2年秋に背番号19でベンチ入りし、3年夏に背番号11で甲子園出場。びわこ成蹊スポーツ大では1年春からリーグ戦出場。50メートル走6秒3、遠投120メートル。1メートル92、88キロ。右投げ右打ち。