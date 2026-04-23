「しゃぶ葉きたけど、肉が過去一の薄さで笑う」「肉が薄すぎて皿が透けて見える」「生ハムより薄い肉が来た」【写真】「生ハムより薄い」しゃぶ葉で提供されていた“ステルス肉”しゃぶしゃぶチェーンの『しゃぶ葉』で提供される肉の薄さが話題になっている。ことの発端はSNS上に投稿された写真。豚ロースを注文すると、メニューの写真とは異なり、皿の底が透けて見えるほど薄い肉が提供されたという指摘だ。同じように薄い肉を