山下美月×加藤史帆が“キレイ”を求めて韓国へ！“#かとした”コンビが『CanCam』3度目のペア表紙

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4月23日発売の『CanCam』6月号通常版の表紙に、同誌専属モデルの山下美月と加藤史帆の“#かとした”コンビが登場する。

■表紙には乙支路3街エリアで撮り下ろしたカットをセレクト

『CanCam』6月号では、「きれいを極める（ハート）韓国ビューティ旅へ！」と題した全46ページの韓国ビューティ大特集をお届け。美容、食、ファッションの全方位で、“あか抜けオンニ（お姉さん）”になれる韓国の最旬スポットを徹底ナビする。

“#かとした”コンビのペア表紙は、2022年5月号、2025年11月号に続き3度目。今回は、韓国・ソウルのネオンが灯るノスタルジックな街・乙支路3街エリアで撮り下ろした、ディープな世界観の一枚が表紙に選ばれた。

ボリュームのあるボウタイリボンやドット柄の肩出しトップスをアクセントにしたモノトーンのリンクコーデに、ツヤ感メイクでそろえたふたりが、クールで大人びたオンニを体現する。

さらに、巻頭特集では、プライベートでも弾丸渡韓するほどの韓国好きなふたりが「美月×かとし“キレイ”を求めて韓国へ！」（全10ページ）と題して1泊2日の弾丸ソウルTRIPを敢行。北村韓屋村の絶景から聖水洞の最旬グルメ、夜の乙支路3街まで、美モチベが上がる最旬スポットを巡る。

■#かとしたの1泊2日ソウルTRIP！ロケの裏側も大公開

仲よく食べ歩きをしたり、フレグランスショップで香水をお試ししたり、話題のレストランでサムゲタンをもぐもぐしたり…。誌面では、ソウルを満喫するふたりの表情をたっぷりと届ける。まるで韓国ドラマのワンシーンのようなカットは必見だ。

また、各スポットの魅力やおすすめの楽しみ方に加えて、住所・営業時間などの詳細なデータも網羅されているので、ふたりと同じルートをそのまま再現できる旅ガイドにもなっている。

ロケの裏側を語る編集後記も必見。渡韓前に行きたいお店のリストを作り込んできたという山下に、「リスト作ってたの!? さすがやまちゃん。前の旅行のときもそうだけど、私はノープラン（笑）」と加藤。

真逆の旅スタイルながら「でも私はとしちゃんのその感じがすごく楽で居心地がいいんだよね（ハート）」（山下）と、仲よしコンビならではの掛け合いが満載。それぞれの旅バッグの中身や購入品、ロケ中に起こったハプニング（!?）なども紹介している。

■今回の特集では、韓国でのコスメ爆買い企画なども

今回の特集では、韓国旅を全方位で楽しむコンテンツが充実。なかでも注目は、山下＆加藤も参戦する「予算は10万ウォン。“コスメ爆買いチャレンジ”」。オリーブヤング、DAISO、レディヤング薬局、HEMEKOの4店舗を舞台に、本誌エディターや韓国メイクアップアーティストMizukiが約1万1,000円の予算でどれだけのコスメを買えるかに挑戦する。

さらに、渡韓プロたちの弾丸美容クリニック巡りに密着した「K BEAUTY通の“リアル美容旅”タイムテーブル」や、スタイリスト・たなべさおりの韓国ブランド現地ナビ、森香澄をはじめ美容マニアがおすすめするキレイになれる韓国グルメ調査などなどのコンテンツも掲載。韓国に旅立つ際は、ぜひ今号を旅のお供にしよう。

■書籍情報

2026.04.23 ON SALE

『CanCam』6月号通常版

■関連リンク

『CanCam』公式サイト

https://cancam.jp