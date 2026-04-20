【一番くじ KINGDOM HEARTS 第5弾（仮称）】 8月15日 発売予定 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ KINGDOM HEARTS 第5弾（仮称）」を8月15日に発売することを発表した。価格は1回790円。

今回「一番くじ」の公式サイト「一番くじ倶楽部」にて本製品のページが公開され、上位賞と思われる2体のシルエット画像を公開しており、少し確認できる剣と靴の特徴から、黄色の靴が「ソラ」、青色の靴が「リク」と推測される。

なお、景品のラインナップなどのそのほかの情報は未公開であるため、続報に期待したい。

(C) Disney (C) Disney/Pixar