「一番くじ KINGDOM HEARTS 第5弾（仮称）」が8月15日に発売決定！ ソラ&リクと思われるシルエット画像も公開
【一番くじ KINGDOM HEARTS 第5弾（仮称）】 8月15日 発売予定 価格：1回790円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ KINGDOM HEARTS 第5弾（仮称）」を8月15日に発売することを発表した。価格は1回790円。
今回「一番くじ」の公式サイト「一番くじ倶楽部」にて本製品のページが公開され、上位賞と思われる2体のシルエット画像を公開しており、少し確認できる剣と靴の特徴から、黄色の靴が「ソラ」、青色の靴が「リク」と推測される。
なお、景品のラインナップなどのそのほかの情報は未公開であるため、続報に期待したい。
╋━━- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) April 20, 2026
発売決定
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一番くじ KINGDOM HEARTS 第5弾（仮称）
企画進行中🗝
続報をお楽しみに！
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