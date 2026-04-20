元不登校YouTuberで現在は「冒険家」の肩書で活動する、沖縄県出身のゆたぼんさんが2026年4月19日にXを更新し、沖縄県の辺野古沖で発生した転覆事故について、一部ネット上から上がっている「もういいだろ」といった意見に反論した。

「これは事故じゃなくて、事件なんです！」

京都府の同志社国際高校の研修旅行中に発生したこの事故。船を運行していたのは、米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対する市民団体で、事故により、船長と女子生徒が死亡した。事故後、女子生徒の遺族はnoteを開設して事故発生後について発信。一方、一部ネット上では心ない声も上がっている。

ゆたぼんさんはXで、「亡くなった17歳の女子高校生について『もういいだろ』とか言う人達いますけど、もういいってなんですか？」と問題提起。「17歳の女子高校生を騙して抗議船に乗せて命を奪ったのに、もういいだろで済ませて風化させようとするなよ！」と怒りをあらわにした。また、「これは事故じゃなくて、事件なんです！」と指摘し、「絶対に風化させてはいけない！」と呼びかけた。

ゆたぼんさんは次のポストでも、「女子高校生が亡くなったのに『人が1人しんだのがなんなん？』って言ってる人がいましたが、僕と同い年の17歳ですよ？これから夢に向かって走っていこうって時に左翼に殺されたんですよ？」と苦言。さらに、「それなのに『もういいだろ』とか『人が1人しんだのがなんなん？』とか本当に左翼はクソですね」とつづっていた。