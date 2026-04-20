BTS V¤¬¡ÈÊÑÁõ¤Ê¤·¡É¤Ç¥Ý¥±¥Ñー¥¯ËþµÊ¡ª¥³¥À¥Ã¥¯Ë¹»Ò»Ñ¤Ç¥«¥Ó¥´¥ó¤ÈµÇ°»£±Æ¡Ö°ìÈÌ¿Í¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¥Æ¥Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¡Ö¥Ý¥±¥Ñー¥¯ ¥«¥ó¥Èー¡×¤ËBTS V¤¬¹ßÎ×¡ª¥Ý¥±¥â¥ó¤ÈµÇ°»£±Æ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTSÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①②
BTS¤ÎV¡Ê¥ô¥£¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡Ö¥Ý¥±¥Ñー¥¯ ¥«¥ó¥Èー¡×¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£BTS V¤¬¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¢¥¨¥¤¥Ñ¥à¡¢¥«¥Ó¥´¥ó¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê
4·î17¡¢18Æü¤Ë¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØBTS WORLD TOUR ¡ÆARIRANG¡Ç¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤òÅìµþ¥Éー¥à¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È7Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿BTS¡£¡Ö¥Ý¥±¥Ñー¥¯ ¥«¥ó¥Èー¡×¤Ï2026Ç¯2·î¤Ë¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿Íµ¤»ÜÀß¤À¤¬¡¢¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëV¤Ï¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯Â¤ò±¿¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
Åê¹Æ¤ÇV¤Ï¹õ¤¤¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢¤¢¤Ò¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥³¥À¥Ã¥¯¤ÎË¹»Ò¤ò²Ä°¦¤é¤·¤¯Èï¤Ã¤Æ¥Ýー¥º¡£ÇØ¸å¤Ë¤Ï¥Ä¥Ä¥¸¤Î²Ö¤¬½Õ¤é¤·¤¯ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ä¼«¿È¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È²áµî¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¤¥Ñ¥à¡¢¥«¥Ó¥´¥ó¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¤ÈµÇ°»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡Ê3¡¢4¡¢9ËçÌÜ¡Ë¡£¤Þ¤¿14ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯¹Ô¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î·²¤ì¤òÆ°²è¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥Þ¥µ¥é¥¿¥¦¥ó¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤¿¡£
V¤Ï¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¤â¥Ý¥±¥Ñー¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£DJ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬¥Õ¥í¥¢¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥³¥À¥Ã¥¯Ë¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¥Ýー¥º¤ò¼è¤ëÊÌ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¨ー¡ª¡ª¡×¡ÖÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°ìÈÌ¿Í¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥Æ¥Æ¤È¤¤¤¦Ä¶·ã¥ì¥¢¤Î¥Ý¥±¥â¥ó½ÐË×¤·¤Æ¿À¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¥Æ¥Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡ÖÆüËÜ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤³¨ÌÌ¡Ä¡×¡Ö²ñ¤¨¤¿¿ÍÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Öµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö¥³¥À¥Ã¥¯¤ÎË¹»Ò²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤è¥Û¥ó¥È¤Ë¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£