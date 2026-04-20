◇ナ・リーグ ドジャース6―9ロッキーズ（2026年4月19日 デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、敵地のロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、3回に右前適時打、9回に左中間二塁打を放ち、5打数2安打1打点。連続試合出塁を球団歴代単独3位の51試合に伸ばした。先発の佐々木朗希投手（24）は4回2/3を7安打3失点で降板して今季初勝利はならなかった。試合は6―9で敗れ、チームは今季初の連敗となった。

エンゼルス時代の同僚だったロッキーズ先発右腕のロレンゼンに対し、初回の第1打席は1球もスイングをかけることなく、フルカウントから見逃し三振に倒れた。それでも3回、1点を先制し、なお1死一塁の場面では、1ストライクからの2球目、高めに浮いたチェンジアップをとらえ、右中間を破る適時二塁打。連続試合出塁を51試合に伸ばし、球団歴代単独3位となった。9回には左中間二塁打で3試合ぶりのマルチ安打をマークし、5点目の生還となった。

昨年8月24日パドレス戦から連続試合出塁をしていた大谷は、18日（同19日）のロッキーズ戦で50試合の大台に乗せ、ウィリー・キーラーが125年前の1901年に記録した球団歴代3位に並んでいだ。ドジャースのの球団記録はデューク・スナイダーの58試合（1954年）、2位はショーン・グリーンの53試合（2000年）。メジャー記録はテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）が1949年に記録した84試合となっている。また、ベーブ・ルースが1923年にヤンキースでマークした51試合に並んだ。

先発の佐々木は5回にボール先行から連打を浴び、4回2/3を3失点で降板した。3回までは26球とストライク先行の投球だったが、3点リードの4回に1点を返され、5回にボール先行の苦しい投球から連打され、悔しい内容となった。

救援陣も1点リードの7回にトライネンが1死も取れずに4連打されるなど終盤に突き放され、9回の反撃も及ばなかった。